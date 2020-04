¿Cómo será la reapertura de las bibliotecas tras la pandemia?

Reopening: Not “When?” But “How?” Libraries consider the realities of a post-pandemic world By Cass Balzer | American Libraries April 17, 2020

A medida que se extendieron las alertas para quedarse en casa y muchas bibliotecas se vieron obligadas a cerrar sus puertas, muchas otras ya están elaborando planes para sus eventuales reaperturas, incluso cuando sigue siendo difícil predecir cómo y cuándo podrían implementarse esos planes.A medida que se extendieron las alertas de quedarse en casa, algunas bibliotecas públicas están elaborando planes para sus eventuales reaperturas, incluso cuando sigue siendo difícil predecir cómo y cuándo podrían implementarse esos planes

Una vez que se vuelva a abrir, es probable que la mayoría continúe apoyando las medidas de distanciamiento social con algunos cambios como reorganizar muebles, limpiar ordenadores entre usos, desinfectar libros y otros materiales y, tal como está considerando la Biblioteca Radnor Memorial en Wayne, Pensilvania, tal vez proporcionar horas especiales para poblaciones en riesgo como los ancianos y personas con inmunodeficiencia. “La seguridad pública y del personal siempre será mi prioridad número uno”, dice Anny Laepple, directora ejecutiva de la biblioteca.

También se están considerando otras tácticas. En lugar de crear un plan definitivo antes de la apertura, muchas bibliotecas tienen la intención de actualizar las estrategias a medida que se vayan teniendo datos certeros sobre la evolución del virus. “Estamos tratando de hacer las cosas más flexibles”, dice Amanda Bressler, subdirectora de la Biblioteca Pública (APL) de Albany (Oreg.). “Ya que que las recomendaciones y la línea de tiempo cambian constantemente”.

Muchos bibliotecarios están imaginando una reapertura por etapas, en la que los servicios se implementarán gradualmente con el tiempo.

Lori Smith Thornton, jefa de la oficina de servicios públicos de la Biblioteca del Estado de Nuevo México (NMSL) en Santa Fe, desarrolló uno de los primeros proyectos de planes de reapertura por etapas. “Me pareció racional que simplemente no podríamos volver a abrir al público sin más”, dice ella. El borrador del plan de reapertura comienza hablando de las medidas necesarias para seguir proponiendo el servicio de préstamos interbibliotecarios y el envío de libros por correo, luego exige reorganizar muebles y equipos informáticos para permitir el distanciamiento social una vez que determinadas partes del edificio, y quizás no todas, se vuelvan a abrir al público.

Aunque originalmente se creó en función del espacio y los recursos de la biblioteca NMSL en mente, el borrador del plan está siendo utilizado por otras bibliotecas públicas y estatales como ejemplo para diseñar estrategias específicas en sus sucursales. Aún así, como señala Thornton, el borrador del plan de NMSL se basa en factores fuera del control de una biblioteca: “Mucho de esto depende de la restauración de otros servicios”, como los servicios de seguridad, que en NMSL son proporcionados por una organización diferente. También, señala, “puede ser que antes de que se nos permita regresar al edificio todos los filtros de aire tengan que cambiarse”.

APL está anticipando lo que Bressler llama “una gran necesidad en la comunidad” de asistencia para la búsqueda de empleo. Por esa razón, el personal está considerando fortalecer las asociaciones con organizaciones comunitarias que pueden proporcionar servicios tales como asistencia en la elaboración de currículum. Dadas las preocupaciones de distanciamiento social, la biblioteca también está “buscando obtener un conjunto de ordenadores portátiles, para que las personas puedan utilizar un ordenador portátil y encontrar su propio espacio cómodo y lejos de las personas”, agrega Bressler.

La Biblioteca Pública del Condado de Pima (Arizona) (PCPL), con sede en Tucson, está considerando agregar una característica potencialmente controvertida a su plan de reapertura: controles de temperatura tanto para el personal como para los usuarios. El Departamento de Salud del Condado de Pima ha redactado una propuesta que pide “controles de bienestar”, que incluyen controles de temperatura para cualquier persona que ingrese a un edificio del condado.

“Estoy tratando de averiguar cómo será para las bibliotecas, porque tenemos cientos de personas que vienen todos los días”, dice la directora de PCPL, Amber Mathewson. “Nunca hemos prohibido que nadie ingrese a la biblioteca. Siempre hemos sentido que somos el refugio seguro para las personas más vulnerables”, pero dado el potencial de propagación del virus” también podríamos causar el mayor daño a la mayoría de las personas”.

Además, una vez que se vuelva a abrir, PCPL se puede comenzar limitando algunos servicios, como el acceso a los ordenadores de uso público, establecer un aforo máximo de usuarios en el edificio y limitar las horas de apertura. Mathewson dice que la biblioteca deberá tener cierta flexibilidad para garantizar la seguridad del personal y del usuario: “Todos sentimos la presión de tratar de tomar las mejores decisiones para garantizar la salud de las personas”.

Si bien las bibliotecas están trabajando para abordar los desafíos físicos causados ​​por la pandemia, muchos se preguntan cómo abordar las consecuencias psicológicas, tanto para los usuarios como para el personal de la biblioteca. Los usuarios deberán sentirse cómodos visitando los espacios públicos, mientras que el personal deberá adaptarse a una nueva forma de trabajar.

“Volver a capacitar a la comunidad sobre cómo se usa la biblioteca va a ser realmente difícil, pero esperar que el personal haga cumplir estas limitaciones será realmente un desafío”, dice Bressler. “Somos una biblioteca y queremos dar a las personas todo lo que podamos, pero eso no es algo que parezca posible en el futuro inmediato”.