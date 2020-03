Las bibliotecas y la información sobre las pandemias

Libraries and Pandemic Preparedness Addressing COVID-19 with facts and outreach By Lara Ewen | American Libraries March 5, 2020

El coronavirus conocido como COVID-19 comenzó a extenderse por todo el mundo en diciembre de 2019, y ahora está en casi todos los lugares del planeta. Su rápida propagación y el prolongado plazo necesario para desarrollar una vacuna han provocado la preocupación y las preguntas del público, que los bibliotecarios de todo el país están trabajando para abordar.

Mapa en línea para rastrear la propagación mundial del brote de coronavirus en tiempo real

“Estamos siendo realmente proactivos”, dice Lisa G. Rosenblum, directora ejecutiva del Sistema de Bibliotecas del Condado de King (Wash.), que tiene 50 sucursales distribuidas en 2.300 millas cuadradas, e incluye 18 distritos escolares. Washington ha reportado 39 casos y 10 muertes hasta el 5 de marzo, con una sola recuperación, por lo que educar al público y calmar los temores ha sido fundamental.

“Somos guardianes de la información, así que esto nos afecta a nivel personal”, dice Rosenblum. “Estamos creando una página web que da datos sobre el virus. Y si algo aparece en nuestras redes sociales, dirigiremos a la gente a nuestra página web”, que también incluye enlaces a recursos de salud locales y del condado.

En Arlington Heights, Illinois, que ha visto dos de los cuatro casos diagnosticados en el estado, Mary Hastings, directora de comunicaciones y marketing de la Biblioteca Conmemorativa de Arlington Heights (AHML), está confiando en parte en un plan de respuesta a la pandemia de tres niveles que fue actualizado recientemente. “Aunque los CDC [Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades] aún no han definido a COVID-19 como una pandemia, estamos tomando las señales para estar preparados”, dice Hastings, cuya biblioteca incluye una biblioteca principal, una sala de lectura del centro de ancianos y un bibliobús. La AHML también está haciendo chequeos de servicios de extensión comunitaria en los centros de ancianos y sitios de atención médica locales y actualizando sus recursos en línea. “Nuestro sitio web [tiene] fuentes de información fiables, como los CDC, el Departamento de Salud del Condado [de Cook] y el Departamento de Salud Pública de Illinois”, dice Hastings. La AHML también está utilizando canales en línea para fomentar medidas de prevención sencillas, como lavarse las manos con frecuencia, quedarse en casa cuando se está enfermo y cubrirse la boca al toser y estornudar.

La limpieza de las sucursales y de los huéspedes también es clave. “Hemos pedido a nuestros servicios de conserjería que hagan un mayor nivel de limpieza en todas nuestras bibliotecas”, dice Rosenblum. “Estamos animando a la gente a que limpie los teclados, y estamos proporcionando toallitas [y desinfectantes para las manos]. También animamos encarecidamente a las personas que no se sienten bien a que no entren en el trabajo”.

Hastings dice que su biblioteca también ha intensificado su rutina de desinfección y está colocando nuevas estaciones que contienen gel desinfectante para manos, pañuelos y guantes en toda la biblioteca. La enfermedad del personal también está siendo considerada. “Hemos determinado la cantidad mínima de personal necesaria para que ciertas operaciones estén en funcionamiento, y todo eso forma parte de nuestra planificación de crisis”, dice, y añade: “Actualmente estamos considerando cómo podríamos tener que modificar [nuestra política de bajas por enfermedad], si fuera necesario”.

Desafortunadamente, la desinformación también es un problema. Rosenblum dice que ha tenido una queja por motivos raciales, que fue rápidamente refutada. El sitio web de KCLS dice, en parte, “Es importante recordar que [COVID-19] no está conectado a la raza, etnia o nacionalidad. El estigma no ayudará a combatir la enfermedad”.

Ese sentimiento se repite en la Asociación de Bibliotecarios Chino Americanos (CALA). El presidente de CALA, Fu Zhuo, dijo en un correo electrónico del 5 de marzo: “Como todos los estadounidenses, estamos muy preocupados por el peligro del virus y también por la pérdida de vidas humanas en todas partes”. Al monitorear diariamente la situación de COVID-19, notamos que la intolerancia contra los asiáticos o los chinos está en aumento. El coronavirus es el enemigo de toda la humanidad. El enemigo no es el pueblo chino o asiático. La Asociación de Bibliotecarios Chino Americanos está firmemente en contra de cualquier tipo de prejuicios, especialmente en este momento crítico de la lucha contra el COVID-19.”

Rosenblum dice que luchar contra la desinformación con información precisa es el propósito de una biblioteca. “A veces”, dice, “cuando tenemos estas crisis, es una forma de recordar al público lo que las bibliotecas siempre han hecho mejor, que es compartir información precisa”.

La Asociación Americana de Bibliotecas ha compilado una página de recursos de preparación para la pandemia. Entre los recursos adicionales se incluyen: