Ciencia Abierta: Altmetrics y recompensas

Frank Miedema (Presidente), Katja Mayer de ZSI (Relator), Kim Holmberg y Sabina Leonell. Open Science: Altmetrics and Rewards. European mutual learning exercise for the best possible transition to open science. Brussels: European Union, 2017

El informe final de este ejercicio emocionante y prolífico se basa en el intercambio de experiencias y el aprendizaje mutuo de 13 países: Armenia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Francia, Letonia, Lituania, Moldavia, Portugal, Eslovenia, Suecia y Suiza. Proporciona una visión general de varios desafíos de la implementación de Open Science en Europa, como se discutió en varias reuniones en 2017.

Se centra en tres temas:

El potencial de las métricas alternativas (métricas alternativas, es decir, no tradicionales) que van más allá de las citas de artículos) para fomentar la Ciencia Abierta; Incentivos y recompensas para que los investigadores participen en actividades de Open Science; Pautas para desarrollar e implementar políticas nacionales para Open Science.

Identifica las buenas prácticas, enumera las prioridades y describe posibles cursos de acción para la mejor transición posible a Open Science.