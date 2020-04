Escenarios futuros para la apertura de bibliotecas tras la crisis del COVID-19

‘It may not be the same way that it was:’ Local libraries plan scenarios for eventual reopening. Chicago Tribune By JENNIFER JOHNSON PIONEER PRESS APR 16, 2020 | 5:29 PM

Con la expectativa de que el distanciamiento social será necesario por un período prolongado de tiempo y las preocupaciones persistentes sobre la propagación de COVID-19, los directores de varias bibliotecas del área dicen que la reapertura de los edificios probablemente ocurrirá en etapas. También es probable que tomen precauciones adicionales basadas en la orientación de las agencias de salud.

Los directores de las bibliotecas de Park Ridge, Niles-Maine, Morton Grove, Skokie y Lincolnwood dijeron que los planes que están desarrollando incluyen medidas tales como:

Recolecciones y devoluciones externas de los materiales solicitados.

Límites en la cantidad de usuarios permitidos dentro de las bibliotecas en cualquier momento

Menos muebles

Nuevo examen entre usuarios y personal

Cancelación de programas in situ.

“Puede que no sea de la misma manera que lo fue durante mucho tiempo, si alguna vez”, dijo Heidi Smith, directora de la Biblioteca Pública de Park Ridge.

Tampoco está claro qué hacer con la sección infantil.

“Antes de cerrar, guardamos todos los juguetes, cualquier cosa que tentara a un niño a interactuar”, dijo Smith.

“Escuché en algunas bibliotecas hablar sobre horarios específicos para grupos protegidos”, continuó. “Quizás necesitemos horarios especiales para los niños. Pero cualquier cosa que hagamos, tenemos que pensar en el riesgo potencial para el personal también “