Publicaciones académicas durante y después del digital

Niels, O. W. (2019). [e-Book] Beyond the Flow: Scholarly Publications During and After the Digital, Meson Press, 2019.

Texto completo

A raíz de la llamada revolución digital se han hecho numerosos intentos de repensar y rediseñar lo que las publicaciones académicas pueden o deben ser. Beyond the Flow examina las tecnologías así como las narrativas que impulsan esta transformación en desarrollo. Desenvolviendo la confusión, heterogeneidad e incertidumbre que rodea a las publicaciones académicas hoy en día, el libro se pregunta cómo se puede imaginar una ecología editorial post-digital sostenible.