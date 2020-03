La cancelación del contrato de suscripción a revistas entre la Universidad de California y Elsevier tuvo un impacto negativo limitado

UC’s termination of Elsevier contract has had limited negative impact. Family Bruin BY INGA

Ver completo

El contrato de la editorial UC y la compañía de revistas científicas Elsevier expiró el 1 de enero de 2019. Desde entonces, los investigadores y bibliotecarios de la UCLA dijeron que la falta de acceso a los artículos de Elsevier tuvo menos impacto de lo esperado.

La cancelación del contrato de la Universidad de California con Elsevier, el más importante editor de investigación científica y médica tuvo menos impacto de lo esperado, dijeron bibliotecarios e investigadores de la UC.

El contrato de la UC con el editor Elsevier, que posee más de 2,960 revistas, expiró el 1 de enero de 2019, después de que las negociaciones para un acuerdo transformador del contrato se estancaron. Elsevier cerró el acceso de la UC a artículos recientes publicados en su repositorio en línea ScienceDirect en julio, pero la UC aún conserva el acceso a todos los artículos de Elsevier publicados antes de 2019.

La UC decidió cancelar su suscripción a Elsevier en consulta con las bibliotecas de los 10 campus de la UC y el Senado Académico.

Una declaración del equipo de negociación de UC-Elsevier dijo que la UC decidió renunciar a su suscripción a Elsevier para promover el acceso abierto a la investigación publicada. Cualquiera puede acceder a artículos publicados en revistas de acceso abierto sin pagar una tarifa.

La declaración además añadió que durante las negociaciones en enero de 2019, Elsevier propuso un aumento en el costo de la suscripción multimillonaria de la UC al tiempo que reducía el acceso a varias revistas.

Sin embargo, el Comité de la Biblioteca y la Comunicación Académica de la UCLA, que asesora al rector sobre las necesidades de los investigadores y las bibliotecas universitarias, no ha recibido una gran cantidad de comentarios negativos de los profesores o estudiantes desde que Elsevier revocó el acceso a ScienceDirect, dijo Derjung Tarn, presidente del Comité de la UCLA. en Biblioteca y Comunicación Académica.

La UC encuestó a los investigadores sobre la cancelación de contenidos de Elsevier. La encuesta, que se realizó en línea y se cerró el 21 de febrero, solicitó a los afiliados de la UC que calificaran su apoyo a la cancelación. También les preguntó sobre el impacto en su trabajo y qué recursos alternativos utilizan para acceder a la investigación publicada.

Además de la encuesta, la Biblioteca de la UCLA ha recibido pocos comentarios de los investigadores y el profesorado tras la finalización del contrato, dijo la bibliotecaria universitaria Virginia Steel. “Esperaba recibir muchos comentarios, pero solo recibí unos seis correos electrónicos”, dijo Steel. “Hubo más correos electrónicos de apoyo que comentarios sobre inquietudes. … Ha sido realmente tranquilo “.

Los bibliotecarios de la UC apoyan la cancelación de suscripciones con Elsevier porque el aumento de los costos de suscripción no era sostenible para todos los campus, dijo Steel.

Las bibliotecas de la UC esperaban un aumento sustancial en las solicitudes de artículos de Elsevier a través del préstamo entre bibliotecas, pero solo han observado un ligero aumento.