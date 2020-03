Ciudadanía digital, seguridad en Internet y alfabetización mediática: pautas y acciones recomendadas

Digital Citizenship, Internet Safety, and Media Literacy Guidelines and Recommended Actions. Connecticut State Department of Education, 2020

Texto completo

Todos los días los estudiantes son vulnerables a peligros como el acoso cibernético, el robo de identidad y el phishing. El 8 de enero de 2020, la Junta de Educación del Estado de Connecticut (Board) adoptó las Directrices y Acciones Recomendadas sobre Ciudadanía Digital, Seguridad en Internet y Alfabetización Mediática para ayudar a los interesados con las prácticas y métodos de instrucción relativos a la ciudadanía digital, la seguridad en Internet y la alfabetización mediática. Este documento fue creado por el Consejo Asesor (Consejo) de Ciudadanía Digital, Seguridad en Internet y Alfabetización Mediática de la CSDE, compuesto por profesores, especialistas en medios de biblioteca, representantes de organizaciones de padres y profesores y personas con experiencia en ciudadanía digital, seguridad en Internet y alfabetización mediática.