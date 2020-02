Transformación digital para las bibliotecas públicas del Reino Unido: Cinco enfoques para una “Presencia Digital Única”

Connolly, Edmund. Digital Transformation for UK Public Libraries: Five approaches to a ‘Single Digital Presence. lonson: The British Library, 2019

Digital Transformation for UK Public Libraries: Five approaches to a ‘Single Digital Presence que fue publicado conjuntamente por la Biblioteca Británica, el Consejo de las Artes de Inglaterra y el Carnegie UK Trust, explora cómo podría ser una nueva plataforma en línea (o “presencia digital única”) para las bibliotecas públicas del Reino Unido, para qué podría utilizarse y cómo podría encajar dicha oferta en los sistemas de bibliotecas digitales existentes.

Sobre la base de una investigación exhaustiva, el informe identifica y evalúa cinco posibles opciones para una nueva plataforma digital para las bibliotecas. Estas opciones reflejan una serie de consideraciones, entre ellas: la conveniencia, la complejidad, la viabilidad y la facilidad de aplicación.