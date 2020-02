Participación pública y ciencia ciudadana

Public Participation, Science and Society: Tools for Dynamic and Responsible Governance of Research and Innovation. Rask, Mikko, et al. Taylor & Francis, 2018. 152 p. ISBN: 9781138574953.

El campo de la participación pública se está desarrollando rápidamente, y fenómenos como la ciencia ciudadana y el crowdsourcing están ampliando la base de recursos de la investigación, estimulando la innovación y haciendo la ciencia más accesible a la población en general.

Promover la participación pública significa dar más peso a los ciudadanos y a los agentes de la sociedad civil en la definición de las necesidades de investigación y en la aplicación de la investigación y la innovación.

Hasta el momento, no se comprenden bien las consecuencias de la utilización generalizada de la participación pública y, por consiguiente, existe el riesgo de que ésta se convierta en una carga para la investigación y en un obstáculo para salvar la brecha entre la investigación y la sociedad.

En este volumen se presentan las conclusiones de un estudio internacional de tres años de duración sobre la participación pública innovadora. En el trabajo resultante se estudian las características y tendencias de la participación pública innovadora mediante una muestra mundial de 38 estudios de casos. Ofrece generalizaciones teóricas sobre la dinámica de la participación pública, sugerencias para un marco de evaluación y ejemplos empíricos claros de cómo funciona la participación pública en la práctica. Ilustrados con casos de prácticas óptimas, los autores identifican las características que contribuyen al éxito de la participación pública.