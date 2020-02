Jugando las métricas Mala conducta y manipulación en la investigación académica

Mario Biagioli and Alexandra Lippman. Gaming the Metrics Misconduct and Manipulation in Academic Research. MIT, 2020

Cómo la creciente dependencia de las métricas para evaluar las publicaciones académicas ha producido nuevas formas de fraude académico y mala conducta.

El imperativo académico tradicional de “publicar o perecer” está cada vez más unido a la nueva necesidad de “impactar o perecer”: el requisito de que una publicación tenga “impacto”, medido por una variedad de métricas, incluidas citas, vistas y descargas.

Gaming the Metrics examina cómo la creciente dependencia de las métricas para evaluar publicaciones académicas ha producido formas radicalmente nuevas de fraude académico y mala conducta. Los contribuyentes muestran que la “cultura de auditoría” basada en métricas ha cambiado el entorno de la investigación, fomentando el juego y la manipulación de indicadores cuantitativos, lo que condujo a la invención de formas novedosas de mala conducta, como los anillos de citas y las revisiones de pares manipuladas. Los capítulos, escritos por académicos y oteas partes interesadas en la publicación académica, proporcionan un mapa de fraude académico y mala conducta en la actualidad.