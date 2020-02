Acelerando la comunicación científica. El papel transformador de los preprints

Accelerating scholarly communication. The transformative role of preprints, The Knowledge Exchange (KE) 2019

Texto completo

Las preprints se han generalizado en varias disciplinas en los últimos años. El informe analiza este fenómeno para explorar el lugar actual de los preprints en el proceso de comunicación académica.

El proceso tradicional de publicación académica es ampliamente reconocido como un proceso que requiere mucho tiempo para los autores y y, en muchos casos, es lenta en su difusión. nuevos conocimientos. En los últimos años, el intercambio de preprints, o versiones de los resultados de la investigación, por delante (o incluso en lugar) de la publicación formal se ha convertido en modo de comunicar la investigación más difundido en varias disciplinas académicas. Este El estudio tiene como objetivo avanzar en el Intercambio de Conocimientos (KE) trabajos anteriores en el ámbito de los preprints, como una revisión del estudio publicado en 2018 sobre este tema en evolución.

Los preprints (definidos provisionalmente como versiones de trabajos de investigación que suelen ser anteriores a la revisión científica o por pares y a la publicación en una revista) se han generalizado en varias disciplinas en los últimos años, en parte para contrarrestar la lentitud del proceso de publicación tradicional y en parte para permitir a los autores llegar a un público más amplio. Knowledge Exchange, en colaboración con Research Consulting, investigó este fenómeno a fin de explorar el lugar que ocupan actualmente los preprints en el proceso de comunicación académica.

En este contexto, se entrevistó a 38 interesados, incluidos investigadores, organizaciones que realizan investigaciones, organizaciones de financiación de investigaciones y proveedores de servicios de preprints, y más de 60 fuentes bibliográficas.

Entre los principales resultados figuran los beneficios y los desafíos que para los investigadores tiene el uso de preprints, así como el establecimiento de la confianza antes de la revisión por pares, incluido el papel de twitter. Además, se reflexiona sobre las responsabilidades de la publicación de preprints en el futuro y el papel de las comunidades académicas y las editoriales comerciales.

Además puedes encontrar un análisis detallado en el preprint ‘Preprints and Scholarly Communication: Adoption, Practices, Drivers and Barriers‘ de Research Consulting en el F1000.