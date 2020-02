Los bibliotecarios amotinados ayudan a impulsar el cambio en la política de la multinacional Elsevier

“Mutinous librarians help drive change at Elsevier” Financial Times

Una revolución silenciosa está cambiando el mercado editorial académico y su principal operador Elsevier, impulsado en parte por un grupo improbable de rebeldes: bibliotecarios con problemas de liquidez.

Cuando Florida State University canceló su contrato “big deal” para las 2.500 revistas de Elsevier en marzo pasado, el editor advirtió que sería contraproducente y que le costaría a la biblioteca un millón de dólares extra en honorarios de pago por lectura.

Pero incluso para sorpresa de Gale Etschmaier, decano de la biblioteca de la FSU, cuando pagó los cargos después de ocho meses el coste en realidad fue de 20.000 dólares menos de lo que pagaban antes, afirmando “Elsevier no ha vuelto a hablarnos del ‘big deal'”, señalando que ya se había cubierto un cuarto de su presupuesto de contenido antes de que se cambiaran los términos.

Los bibliotecarios amotinados como la Sra. Etschmaier siguen siendo una minoría, pero forman parte de una serie de presiones que afectan al negocio de las suscripciones de Elsevier, la multinacional de más de 140 años de existencia que produce títulos como la revista médica más antigua del mundo, The Lancet.

La compañía se enfrenta a un cambio profundo en la forma de hacer negocios, ya que los clientes rechazan las estructuras de carga tradicionales.

La publicación de acceso abierto, el movimiento para derribar las barreras de pago y hacer que la investigación científica sea de lectura gratuita, está apoyando el modelo de financiación para revistas, a instancias de los reguladores y algunos grandes financiadores de investigación, mientras que las herramientas en línea y el sitio ilícito pirata ruso Sci-Hub están ganando lectores.

Incluso la administración de Donald Trump en diciembre comenzó a hacer consultas a los agentes implicados sobre una orden ejecutiva para “liberar” la investigación financiada con fondos públicos.

En este proceso está en riesgo la potencia de ganancias de la empresa matriz de Elsevier, Relx, que cotiza en el Reino Unido, la compañía de medios más grande de Europa por capitalización de mercado. Los ingresos de 2.500 millones de libras de la división académica son solo un tercio de la facturación de la compañía y crecieron alrededor del 2 por ciento en 2018. Pero los márgenes de beneficios de aproximadamente el 37 por ciento, significan que representaron el 40 por ciento de las ganancias operativas de Relx.

Hasta ahora, Elsevier ha desafiado a los apocalípticos que han afirmado que es un negocio estructuralmente insostenible.

Pero su disposición a experimentar ha aumentado notablemente desde que Kumsal Bayazit, un ex consultor de gestión nacido en Estambul, asumió el cargo de director ejecutivo el año pasado. Admitiendo que la transición de Elsevier al acceso abierto había sido demasiado “lenta”, por lo que ahora está intensificando una de las grandes trasformaciones de la historia de la compañía.

En noviembre se han desbloqueado varias negociaciones estancadas sobre el acceso a las revistas, incluso con el consorcio sueco Bibsam de instituciones de educación superior e investigación. Un miembro de Bibsam dijo que “las negociaciones habían muerto” hasta que llegó la Sra. Bayazit y el equipo de Elsevier “recibió nuevas directivas desde arriba”. “Entendemos el juego: les estaba dando mala publicidad el hecho de que estábamos gestionando sin tener acceso a las revistas de Elsevier”, dijo un miembro del consorcio.

Rivales como Springer Nature, de propiedad alemana, y Taylor Francis, fueron más rápidos que Elsevier para experimentar con diferentes modelos de pago por publicación: el mecanismo de financiación para documentos de acceso abierto. Más de las tres cuartas partes de los autores de Springer Nature en Gran Bretaña, Suecia y los Países Bajos ahora publican en sus revistas de pago de manera gratuita, sin pagar APCs.

Si bien Elsevier apoyó el acceso abierto, a cambio de una tarifa adicional por procesamiento de artículos (APCs), se mantuvo firme frente a las demandas de las instituciones de investigación de agrupar los derechos de publicación con las suscripciones a revistas por aproximadamente el mismo precio general del contrato.

Jean-Claude Burgelman, experto en acceso abierto de la UE, ha notado “verdaderos giros en U” en las grandes editoriales en los últimos tiempos. Los borradores de acuerdos recientes, en particular de Elsevier con instituciones holandesas en diciembre, muestran cómo el valor comercial se está moviendo de la venta del producto final, la revista, hacia otros servicios, como herramientas de gestión datos de investigación, que se ofrecen a los científicos durante el ciclo de investigación.”Pero solo las malas noticias, como cancelar los acuerdos, parecen inducir cambios”, dijo en una conferencia el mes pasado.

Si bien los patrocinadores prominentes como Wellcome Trust y la Fundación Bill y Melinda Gates han respaldado los movimientos para la publicación de acceso abierto, algunos académicos temen que esto pueda evitar que su trabajo aparezca en las revistas más prestigiosas, un factor importante en la evaluación de la carrera.

Uno de los puntos débiles del viejo sistema eran las bibliotecas universitarias. Los ejecutivos de Elsevier señalan que sus presupuestos para contenido simplemente no pudieron mantenerse al día con los aumentos del 3 al 4 por ciento en la financiación de la investigación, o los aumentos aún mayores en la carga de trabajo y la producción de Elsevier: obtuvo 1,8 millones el año pasado por 470,000 artículos. “Las tensiones resultantes de estos problemas han erosionado la confianza entre los editores académicos y la comunidad de investigación a la que servimos”, dijo Bayazit el mes pasado. Incluso ofreció una disculpa extraordinaria a los bibliotecarios que todavía estaban enojados por los aumentos de precios de dos dígitos en las décadas de 1980 y 1990.

Ivy Anderson, copresidenta del equipo de negociaciones editoriales de la Universidad de California, que canceló su contrato de 11 millones de dólares con Elsevier en marzo, dijo que los académicos estaban “hartos de los altos precios y las publicaciones de barreras de pago, siguen estando ahí y dicen que estamos dispuestos soportar los problemas [de no tener acceso a la revista] ”.

El contrato de “big deal” de la Sra. Etschmaier en FSU no fue el más grande de los 6,000 negociados por Elsevier, ni el más difícil; Sus disputas con la Universidad de California y otra con un consorcio de 700 instituciones alemanas son más significativas.

Pero la capacidad de FSU para hacer frente al problema es un claro ejemplo de cómo está cambiando el mercado y erosionando el poder de fijación de precios de Elsevier. Un estudio realizado por Our Research, un partidario sin fines de lucro de la publicación de acceso abierto, encontró que el 31 por ciento de todos los artículos de revistas en 2019 estaban fuera de los límites y posibilidades de pago tradicional.

Elsevier también probó un nuevo enfoque en un borrador de acuerdo con instituciones holandesas, que potencialmente proporciona derechos de publicación ilimitados y cubre sus servicios de análisis y herramientas de datos por primera vez.

Potencialmente, esto crea un camino para que la empresa vuelva a tener su posición indispensable como editor de revistas en el negocio de proporcionar investigación académica, desde la generación de ideas y financiación hasta la recopilación y publicación de datos.

Thomas Singlehurst, analista de Citi, quien recientemente actualizó las acciones de Relx, dijo que la gran pregunta era si el tono conciliador de Elsevier se extendería a aceptar ofertas de precios reducidos de sus revistas para alentar el uso de herramientas y servicios. “En resumen, creemos que podría ser necesario conceder la derrota en algunas batallas para ganar la guerra más grande a largo plazo”, dijo. En buena parte todo gracias a la presión ejercida por los bibliotecarios.