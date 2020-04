Lecciones aprendidas de la experiencia sueca de cancelación de suscripciones con el gigante Elsevier

Olsson, Lisa, Camilla Hertil Lindelöw, Lovisa Österlund, and Frida Jakobsson. 2020. “Cancelling with the World’s Largest Scholarly Publisher: Lessons from the Swedish Experience of Having No Access to Elsevier”. Insights 33 (1): 13.

Texto completo

Este artículo analiza las consecuencias de la decisión del consorcio “Bibsam” de cancelar sus acuerdos de licencias de revistas con Elsevier, el editor académico más grande del mundo, en 2018.

Primero, se informa sobre cómo la cancelación afectó a los investigadores suecos. En segundo lugar, se exponen otras consecuencias de la cancelación. Finalmente, se concretan cuáles son lecciones para el futuro.

En resumen, no hubo consenso entre los investigadores sobre cómo les afectó la cancelación, o si la cancelación fue positiva o negativa para ellos. Poco más de la mitad (54%) de los 4,221 investigadores que respondieron a la encuesta indicaron que la cancelación había perjudicado su trabajo, mientras que el 37% indicó que no. Casi la mitad (48%) de los investigadores tenían una visión negativa de la cancelación, mientras que el 38% tenía una opinión positiva.

La cancelación destacó el trabajo en curso en las bibliotecas de investigación para facilitar la transición a un sistema de publicación de acceso abierto que ofrezca un acceso amplio y universal. También demostró que los vicerrectores suecos estaban preparados para suspender las suscripciones con un editor que no podía satisfacer las necesidades y requisitos de la ciencia abierta. Finalmente, la cancelación propició la firma de un acuerdo transformador que comenzó el 1 de enero de 2020. Si no hubiera sido por la cancelación, el logro de dicho acuerdo habría sido poco probable.