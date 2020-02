La asignación de identificadores DOI a los capítulos de libros intensifican el descubrimiento y cita de la investigación

Radomski, Bartosz. Book chapter DOIs emerge as a new key tool in research discovery. Open Science, 2020.

Texto completo

¿La forma más fácil de hacer que un libro sea visible? Incluir identificadores únicos para cada uno de sus capítulos. Los libros que tienen dos en cada uno sus capítulos son más visibles y también se citan más.

Un DOI (Digital Object Identifier) es una forma de identificar un objeto digital (por ejemplo un artículo electrónico de una revista, un capítulo de un libro electrónico…) sin importar su URL, de forma que si ésta cambia, el objeto sigue teniendo la misma identificació

Desde el lanzamiento los servicios de indexación expandidos deScienceOpen en noviembre de 2019, ScienceOpen ha rastreado las citas de más de 820.000 libros y capítulos de libros, lo que ofrece una gran cantidad de datos para trabajar. De la cantidad total de contenido del libro, los capítulos de libros representan alrededor del 80%. Una presencia tan fuerte en la plataforma ScienceOpen no es una coincidencia: los capítulos de libros equipados con DOI como identificadores persistentes son más fáciles de rastrear y, por lo tanto, se convierten en una herramienta clave en el descubrimiento de investigaciones de publicaciones de libros.

En una muestra aleatoria de 5341 registros, con más de 3157 libros (59%) estos fueron citados con menos o igual frecuencia en su conjunto, en comparación con los libros con DOI a nivel de ccapítulo. Sin embargo, 653 libros (12% de la muestra total) que tenían asignado un identificador DOI por capítulos fueron más citados. En conclusión, según estos datos, los libros con capítulos DOI tienen constantemente más citas, independientemente de su fecha de publicación.

Dado que los investigadores usan comúnmente listas de publicaciones de libros y artículos como herramienta de descubrimiento, los DOI a nivel de capítulo hacen que la información más granular sea más fácil de encontrar y citar.

Además incluir un DOI a un capítulo hace que un registro esté más fácilmente disponible para las búsquedas de información específica en el espacio digital, que es el punto de partida para la comunicación científica, promoción y ventas.

Las citas de capítulos vinculados, además de referencias, perfiles de autores y palabras clave, conectan profundamente los libros con otros contenidos dentro del entorno de descubrimiento, creando una nube contextual que fomenta una mayor exploración. Esto permite a los editores crear un flujo adicional de difusión del conocimiento, así como un canal de promoción y ventas.

Los DOI no son el único tipo de metadatos que los editores pueden usar para que su contenido se visible. Otro recurso poderoso es un resumen. Su utilidad, tanto para la capacidad de descubrimiento de contenido como para la comunicación científica, difícilmente puede cuestionarse. La disponibilidad de un resumen es a menudo crucial para que el conocimiento fluya. Sin embargo, cuando se trata de capítulos de libros, incluir resúmenes no es una práctica tan común como se puede suponer inicialmente. Esto es aún más sorprendente porque los argumentos a favor de incluir el resumen como parte de los metadatos se aplica universalmente: