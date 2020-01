Normas para bibliotecas universitarias ALA rev. 2018

“Standards for Libraries in Higher Education“, American Library Association, August 29, 2006. Revision approved by the ACRL Board of Directors, February 2018 http://www.ala.org/acrl/standards/standardslibraries (Accessed January 20, 2020)

El ACRL tiene un historial de apoyo a los bibliotecarios para que comprendan y utilicen las normas y directrices de la asociación. Para acompañar la nueva versión del SLHE, ACRL ofrece servicios de educación y consulta para ayudar a los bibliotecarios a comprender estas nuevas normas y directrices.

Las normas para las Bibliotecas en la Educación Superior están diseñados para guiar a las bibliotecas universitarias en el avance y el mantenimiento de su papel como socios en la educación de los estudiantes, el logro de las misiones de sus instituciones y el posicionamiento de las bibliotecas como líderes en la evaluación y la mejora continua en sus campus. Las bibliotecas deben demostrar su valor y documentar sus contribuciones a la eficacia institucional general y estar preparadas para abordar los cambios en la educación superior, incluidas la acreditación y otras medidas de responsabilidad. Estas normas se elaboraron mediante el estudio y la consideración de cuestiones y tendencias en las bibliotecas, la educación superior y las prácticas de acreditación. El comité solicitó la opinión de los bibliotecarios y de las bibliotecas interesadas de diversos tipos de instituciones, así como el aprovechamiento de las investigaciones y de las mejores prácticas en este campo.

Las Normas expresan las expectativas de las contribuciones de las bibliotecas a la eficacia institucional. Las Normas están estructuradas para proporcionar un marco integral utilizando un enfoque basado en los resultados, con la recolección de pruebas de la manera más apropiada para cada institución.

Se alienta a las instituciones a que utilicen estas Normas en la medida en que mejor se apliquen a su misión y visión locales. El comité se esforzó por ser lo más inclusivo posible, reconociendo que cada biblioteca es diferente y adaptará las normas en consecuencia.