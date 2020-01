Desarrollo histórico de las definiciones de alfabetización informacional

Simple, Angela. “Historical Development of Definitions of Information Literacy: A Literature Review of Selected Resources” (Preprint), The Journal of Academic Librarianship, 2020

Texto completo

Este artículo rastrea la progresión histórica de las definiciones de Alfabetización Informacional (ALFIN) de 2000 a 2015 en la literatura publicada. Este período corresponde aproximadamente a la influencia de los Information Literacy Competency Standards for Higher Education de ACRL para Educación superior (normas ) e information literacy instruction (ILI), antes de la adopción en enero de 2016 del Framework for Information Literacy for Higher Education. Después de una breve mirada a los antecedentes de LI en Library and Information Science (LIS), se examina el desarrollo cronológico de las definiciones de ALFIN utilizando las tres categorías principales de definiciones basadas en el marco de definiciones de ALFIN de Addison y Meyers (2013), y concluye con una discusión sobre las limitaciones del marco de definiciones sobre ALFIN de Addison y Meyers (2013). La información presentada aquí ofrece una perspectiva para ver el desarrollo y la historia de la Alfabetización Informacional en la educación superior de los Estados Unidos.