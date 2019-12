State Library Victoria demuestra que las bibliotecas no son sólo libros

Backhouse, Sarah ; Newton, Clare. State Library Victoria proves libraries aren’t just about books: they’re about community 8 diciembre 2019 19:49 CET

Las bibliotecas públicas encarnan los valores de la democracia al ofrecer libre acceso al conocimiento. Pero el papel de las bibliotecas públicas contemporáneas va mucho más allá del acceso a los libros. Las bibliotecas públicas, escolares y universitarias han evolucionado para integrar una comprensión más amplia del aprendizaje a lo largo de toda la vida, incluyendo más de lo que se puede aprender de los libros. Las bibliotecas reúnen a la gente.

Las bibliotecas son lugares de aprendizaje y descubrimiento, foros de debate, galerías de exposiciones y eventos, y espacios de trabajo y placer. Como centros culturales y centros comunitarios, las bibliotecas reúnen a la gente.

Con el auge de la información digital a principios de este siglo, se predijo la muerte de la biblioteca. Sin embargo, lejos de provocar la desaparición de las bibliotecas, la revolución digital ha dado lugar a la reinvención y revitalización de las bibliotecas.

El personal de las bibliotecas es experto en sistemas de conocimiento y experto en aprovechar las posibilidades que ofrecen estos cambios. Esta capacidad de innovación garantiza que las bibliotecas públicas sigan siendo relevantes y vitales.

Esta innovación es evidente en toda la Biblioteca Estatal de Melbourne, Victoria, que reabrió sus puertas esta semana para revelar la fase final de su transformación de Visión 2020. La transformación de la biblioteca más antigua y nueva de Australia es cultural, social, económica y arquitectónica.

La Biblioteca Estatal Victoria ya ocupa un lugar destacado en el tejido cultural y urbano de Melbourne. Ahora está listo para el futuro.

Menos es más

La buena arquitectura cívica encarna las necesidades de la comunidad a la que sirve, amplificando y adaptándose a las actividades y experiencias vividas en ella.

La primera biblioteca pública gratuita de Australia cuando se inauguró en 1856, State Library Victoria ofrecía a todo el mundo acceso al conocimiento para su propio progreso.

Hoy en día, las salas de lectura del patrimonio revitalizado siguen siendo símbolos majestuosos con su gran techo alto y espacios voluminosos con luz natural. Es posible que la gente quiera quedarse en estos espacios tradicionales y volver.

Esta importante remodelación fue confiada al estudio de diseño australiano Architectus en asociación con la firma danesa Schmidt Hammer Lassen Architects. Su trabajo demuestra una gran moderación y respeto por el edificio original, junto con la creación de nuevos espacios, conexiones y oportunidades relevantes para las bibliotecas de ahora y del futuro con un enfoque reflexivo de menos es más.

Los detalles de diseño yuxtaponen hábilmente lo viejo y lo nuevo. Una nueva piedra cubre las históricas y resbaladizas escaleras de mármol que suben desde el vestíbulo de la calle Swanston, con las huellas originales visibles en cada borde. Se conservan murales admirados durante mucho tiempo por encima de las escaleras.

Entrando por Swanston Street, The Quad es el centro de atención contemporáneo, más allá del vestíbulo de la biblioteca. Ofrece una zona de bienvenida que invita a personas de todas las edades, intereses y orígenes a disfrutar de la maravilla del aprendizaje. Esta invitación puede ser simple: un lugar para cargar tu teléfono, para hablar con tus amigos, para escapar del tiempo. Actividades simples que te hacen detenerte y hacer una pausa, pero si quieres aventurarte más y averiguar más. Ideas Quarter ofrece un espacio de trabajo compartido para los empresarios en ciernes. Conversation Quarter es un destino rico en tecnología para compartir, conectar y transmitir ideas. Create Quarter incluye estudios de grabación, mezcla y edición. Children’s Quarter es un espacio lúdico de varios niveles para la exploración familiar con áreas y programas específicos para cada edad.

En esta secuencia de espacios, el conocimiento está en todas partes, pero los libros son pocos. El Quad no es la experiencia bibliotecaria silenciosa o llena de libros que podríamos esperar. Aunque esos espacios más tranquilos siguen estando ahí, sin ser perturbados por toda esta nueva actividad gracias a un cuidadoso diseño acústico: un equilibrio entre lo tradicional y lo nuevo.

En la hermosa Sala de la Reina de Ian Potter, el visitante puede ver pinturas decorativas de estilo griego clásico, descubiertas bajo capas de pintura durante la restauración.

Las bibliotecas son para la gente

En una era cada vez más digital, ¿qué pueden ofrecer las bibliotecas públicas que nuestros teléfonos inteligentes y ordenadores no puedan ofrecer? Ofrecen sentido de pertenencia, una comunidad.

Muchas personas informaron para el diseño del proyecto Visión 2020: grupos comunitarios, usuarios de bibliotecas, residentes locales, empresas, estudiantes de escuelas, padres. Estas voces inspiraron la diversidad enriquecida de servicios y experiencias. La Junta de la Biblioteca, el gobierno estatal, los benefactores y la recaudación de fondos comunitarios hicieron posible la visión. El proceso fue la democracia en acción.

Estas instituciones contribuyen al capital social fomentando nuevas relaciones, sosteniendo y promoviendo comunidades informadas y ofreciendo equidad para cerrar la brecha digital. Los nuevos espacios de las bibliotecas pueden elevar la experiencia humana, y demostrar que las bibliotecas públicas tienen un futuro emocionante.