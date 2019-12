Las colecciones cómo datos: de la biblioteca digital a los conjuntos de datos abiertos

Wittmann, R., Neatrour, A., Cummings, R., & Myntti, J. (2019). From Digital Library to Open Datasets. Information Technology and Libraries, 38(4), 49-61. https://doi.org/10.6017/ital.v38i4.11101

Este artículo analiza el floreciente movimiento de “colecciones como datos” dentro de los campos de las bibliotecas digitales y las humanidades digitales. Los profesores de la Biblioteca Marriott de la Universidad de Utah están desarrollando una colección como estrategia de datos al aprovechar los programas existentes de Biblioteca Digital y Asuntos Digitales. Al seleccionar varias colecciones digitales, se exploran enfoques a pequeña y gran escala para desarrollar conjuntos de datos abiertos. Se revisan cinco estudios de caso que relatan esta estrategia, junto con la prueba de los conjuntos de datos utilizando diversos métodos de humanidades digitales, como minería de texto, modelado de temas y SIG (sistema de información geográfica).