Los bibliotecarios utilizan un enfoque de hackatón en los sprints de investigación

Ready, Set, Research!: Librarians use hackathon-like approach with research sprints. Amercian Libraries. By Timothy Inklebarger | December 3, 2019

Una hackathon o hackatón, es un término usado en las comunidades hacker para referirse a un encuentro de programadores cuyo objetivo es el desarrollo colaborativo de software, aunque en ocasiones puede haber también un componente de hardware. Estos eventos pueden durar entre dos días y una semana. El objetivo es doble: por un lado hacer aportes al proyecto de software libre que se desee y, por otro, aprender sin prisas. El término integra los conceptos de maratón y hacker, aludiendo a una experiencia colectiva que persigue la meta común de desarrollar aplicaciones de forma colaborativa en un lapso corto. Se cree que el término fue creado en 1999 de forma independiente por los desarrolladores del OpenBSD y el equipo de marketing de Sun Microsystems.

Los sprints o carreras de investigación adoptan el mismo enfoque, pero con bibliotecarios que conectan a los estudiantes y al profesorado con expertos en sus diversos campos que pueden, en cortos períodos de tiempo, resolver problemas de investigación que de otro modo podrían llevar meses o años.

Diana Perpich, especialista en tecnología académica de la Universidad de Michigan (U-M), dice que su biblioteca comenzó a organizar carreras académicas en el verano de 2018 y que ha abordado una amplia variedad de temas de investigación, incluyendo la exploración del impacto de la tecnología de reconocimiento facial en las comunidades de color, el desarrollo de un sistema de gestión de datos para la información sobre el agua potable pública y la creación de una guía para que los académicos protejan su anonimato a la vez que investigan en la red oscura.

Los proyectos a menudo requieren datos de una amplia gama de fuentes, y encontrar la colección correcta puede ser clave para hacer avanzar en la investigación. Caitlin Pollock, especialista en investigación digital de la Biblioteca de la Universidad de Michigan, dice que es común que los estudiantes no sepan a dónde acudir para encontrar la experiencia o guía correcta. En este sentido los bibliotecarios pueden ser fundamentales ya que ayudan a resolver más rápidamente los obstáculos que deben superar para que la investigación avance más rápidamente.

El papel de la biblioteca es fundamental para anunciar y difundir el programa para fomentar una mayor participación. La biblioteca también trabaja para determinar si los proyectos en los que los bibliotecarios e investigadores podrían ayudar también contribuirán a su desarrollo profesional.