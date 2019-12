Alfabetización editorial académica en las bibliotecas: del asesoramiento a la participación activa

Johnston, Chelsea ; Boczar, Jason. “Scholarly Publishing Literacy At The University Of South Florida Libraries: From Advising To Active Involvement”. Journal of Librarianship and Scholarly Communication (JLSC), 7 (1) DOI: 10.7710 / 2162-3309.2310

La publicación exitosa de acceso abierto (OA) en bibliotecas requiere una orientación y organización cuidadosas. El soporte y los servicios ofrecidos varían según los recursos disponibles, así como la solidez del programa de publicación de una biblioteca.

Este artículo describe la conexión entre los servicios de publicación y la alfabetización editorial académica a través de ejemplos de las Bibliotecas de la Universidad del Sur de Florida (USF). El programa de publicación OA de las Bibliotecas de la USF incluye revistas, libros de texto, actas de conferencias y más. Nuestro programa equilibra la defensa del acceso abierto con el asesoramiento de acciones que sirven a los objetivos de sus socios colaborativos. Esto invita a la confianza, relaciones sostenibles y oportunidades para nuevos trabajos.