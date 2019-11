Dificultades de recopilación y gestión de datos abiertos en países en desarrollo para diseñar respuestas adecuadas

“Hoogeveen, Johannes; Pape, Utz. 2020. Data Collection in Fragile States : Innovations from Africa and Beyond. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan. © World Bank.

Texto completo

Los países en desarrollo se enfrentan a un triple desafío en materia de datos. Se necesita información actualizada para hacer frente a la rápida evolución de las circunstancias y para diseñar respuestas adecuadas. Sin embargo, los países pobres se encuentran entre los más privados de datos, teniendo en cuenta que también la recopilación de nueva información en tales circunstancias es muy difícil. Este libro de acceso abierto presenta las innovaciones en la recopilación de datos desarrolladas teniendo en cuenta a los responsables de la toma de decisiones en países en situación vulnerable. Al examinar las innovaciones en África, desde las encuestas de telefonía móvil que monitorean la crisis del Ébola hasta el seguimiento de las personas desplazadas en Malí, esta recopilación pone de relieve los desafíos a los que se enfrentan los investigadores en la recopilación de datos y la forma de superarlos.