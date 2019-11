Las implicaciones de la colaboración internacional en materia de investigación para las universidades

Loach, Tamar (2016): Digital Research Report: The Implications of International Research Collaboration for UK Universities. figshare. Report. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.3029749.v3

El informe se centra en las implicaciones de la colaboración entre la UE y el mundo para las universidades, la evaluación de la investigación y la economía.

La colaboración internacional es cada vez más frecuente y representa más de la mitad de la producción anual de investigación de las universidades británicas, lo que se asocia con un mayor impacto de las citas.

Las principales conclusiones del informe destacan cómo: