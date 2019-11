Desentrañar el compromiso y el impacto de la investigación académica.

Szomszor, Martin; Draux, Hélène; Sorensen, Aaron A. (2018): Unraveling the Engagement and Impact of Academic Research. figshare. Report. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.6194894.v1

El estudio, realizado por el equipo de consultoría de Digital Science, concluyó que los responsables de la formulación de políticas constituyen la comunidad principal que se ocupa de la investigación sobre la malaria, mientras que los profesionales y los principales medios de comunicación eran los más destacados en relación con la enfermedad de Alzheimer.