Potencial de acceso abierto y captación en el contexto del Plan S – Un análisis de brecha parcial

Kramer, Bianca; Bosman, Jeroen

Open access potential and uptake in the context of Plan S – a partial gap analysis. Amsterdam: NWO, 2019

Bianca Kramer y Jeroen Bosman de la Universidad de Utrecht en los Países Bajos y los propietarios del blog “Innovations in Scholarly Communication” han publicado un nuevo análisis de brecha parcial del Plan S.

El análisis se encargó en nombre del Consejo de Investigación Holandés (NWO), miembro de la COOlición S.

El informe tiene como objetivo proporcionar a la COOlición S datos cuantitativos y descriptivos iniciales sobre la disponibilidad y el uso de varias opciones de acceso abierto en diferentes campos y subdisciplinas, y, en la medida de lo posible, su cumplimiento de los requisitos del Plan S.