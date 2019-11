Por qué las herramientas de descubrimiento y la alfabetización informacional no son suficientes: volver a conectar con fuentes de referencia

Magi, Trina J. Why discovery tools and information literacy are not enough: Reconnecting with reference sources, C&RL News, vol. 80, n.10 (2019)

Texto completo

Tal como afirma la autora “Una estudiante me dijo una vez: “Eres como un asistente de información” después de que coloqué una fuente de referencia correcta en sus manos. En verdad, no había hecho nada extraordinario. Solo hice lo que miles de bibliotecarios de referencia han sido entrenados para hacer durante décadas.”

Cuando los estudiantes se acercan al mostrador de referencia o llegan a consultas de investigación individuales diciendo: “He estado buscando durante horas y no puedo encontrar lo que necesito”, hay algo casi mágico en responder con una fuente de referencia que hace el truco. Sin embargo, lo que parece magia es en realidad la habilidad experta de la Biblioteconomía de referencia. Nuestra capacidad para ahorrar tiempo a los usuarios y aliviar su frustración proviene de conocer fuentes especiales de información, hacer una buena entrevista de referencia y relacionar las fuentes con las preguntas. También viene de saber que a veces es mejor y más rápido consultar una fuente de referencia directamente en lugar de hacer una búsqueda por palabra clave de artículos o libros. ¿La disponibilidad de cientos de bases de datos y la adopción de herramientas de descubrimiento nos han hecho olvidar esto?