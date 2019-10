Ranking por relevancia y conteos de citas, un estudio comparativo: Google Scholar, Microsoft Academic, WoS y Scopus

Rovira C, Codina L, ​Guerrero-Solé F, Lopezosa C. Ranking by relevance and citation counts, a comparative study: Google Scholar, Microsoft Academic, WoS and Scopus. Future internet. 2019;11(2):[22 p.]. DOI: 10.3390/fi11090202

Texto completo

Search engine optimization (SEO) es el conjunto de métodos diseñados para aumentar la visibilidad y el número de visitas a una página web mediante su posicionamiento en las páginas de resultados de los buscadores. Recientemente, el SEO también se ha aplicado a bases de datos académicas y motores de búsqueda, en una tendencia que está en constante crecimiento. Este nuevo enfoque, conocido como SEO académico (ASEO), ha generado un campo de estudio con un considerable potencial de crecimiento futuro debido al impacto de la ciencia abierta. El estudio que aquí se presenta forma parte de este nuevo campo de análisis. El ranking de resultados es un aspecto clave en cualquier sistema de información, ya que determina la forma en que estos resultados se presentan al usuario. El objetivo de este estudio es analizar y comparar los algoritmos de ranking de relevancia empleados por diversas plataformas académicas para identificar la importancia de las citas recibidas en sus algoritmos. Específicamente, se analizan dos motores de búsqueda y dos bases de datos bibliográficas: Google Scholar y Microsoft Academic, por un lado, y Web of Science y Scopus, por otro. Se emplea una metodología de ingeniería inversa basada en el análisis estadístico de los coeficientes de correlación de Spearman. Los resultados indican que los algoritmos de clasificación utilizados por Google Scholar y Microsoft son los dos más influenciados por las citas recibidas. De hecho, los recuentos de citas son claramente el principal factor de SEO en estos motores de búsqueda académicos. Un hallazgo inesperado es que, en ciertos momentos, Web of Science (WoS) utilizó citas recibidas como un factor clave de clasificación, a pesar del hecho de que los documentos de apoyo de WoS afirman que este factor no interviene.