Correspondencia entre conteos de lectores de Mendeley y el impacto de los artículos en Scopus

Thelwall, M. “Mendeley Reader Counts for US Computer Science Conference Papers and Journal articles.” arXiv:1909.02954 [cs] vol., n. (2019). pp.:

Texto completo

Aunque la bibliometría se aplica normalmente a los artículos de revistas cuando se utilizan para apoyar las evaluaciones de investigación, los artículos de conferencias son al menos igual de importantes en campos relacionados con la informática. Por lo tanto, es importante evaluar las ventajas relativas de las citas y la altermétrica para computar los documentos de conferencias, a fin de tomar una decisión informada sobre cuál, si es que hay alguna, se debe utilizar. Este artículo compara las citas de Scopus con los recuentos de lectores de Mendeley para artículos de conferencias y revistas que fueron publicados entre 1996 y 2018 en 11 campos de la informática y que tenían al menos un autor estadounidense.

Los datos mostraron una alta correlación entre los conteos de citas de Scopus y los conteos de lectores de Mendeley en todos los campos y en la mayoría de los años, pero con pocos lectores de Mendeley para artículos de conferencias más antiguos y pocas citas de Scopus para nuevos artículos de conferencias y revistas. Por lo tanto, los resultados sugieren que los recuentos de lectores de Mendeley tienen una ventaja sustancial sobre los recuentos de citas para los documentos de conferencias recientemente publicados debido a su mayor velocidad, pero no son adecuados para los documentos de conferencias más antiguos.