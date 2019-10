Ranking Mundial de la Industria Editorial 2019

Global 50 The World Ranking of the Publishing Industry 2019: The Ranking of the International Publishing Industry 2019. Rüdiger Wischenbart, with Michaela Anna Fleischhacker. Paris: Livres Hebdo, 2019

Texto completo

El Global 50 World Ranking of the Publishing Industry 2019, que se actualiza cada año desde 2007, representa en la actualidad a 56 empresas que reportan ingresos por publicación de más de 150 millones de euros (o 200 millones de dólares estadounidenses) cada una.

Una iniciativa de la revista del sector editorial francés Livres Hebdo, que también organiza la copyright, “Global 50” (antes denominado “Global Ranking of the Publishing Industry”) se coedita el 31 de agosto de 2019, por Bookdao (PR China), buchreport (Alemania), Publishers’ Weekly (EE.UU.) y PublishNews (Brasil e Italia). España).

Investigado por Ruediger Wischenbart Content and Consulting, incluye la lista de los compañías clasificadas por sus ingresos anuales, un análisis de las tendencias de la industria, y detallados perfiles de la empresa con un resumen de su historia, sus principales datos financieros y su compañía clave reciente desarrollos.

“Global 50” es editado por las publicaciones comerciales participantes y también estará disponible como informe completo en formato digital (PDF) a partir de septiembre de 2019 en línea. Las conclusiones de la “Global 50” se debatirá, en colaboración con la Feria del Libro de Fráncfort, en la feria “Global 50 CEO Talk” el 16 de octubre de 2019, con la invitada especial Kelly Luegenbiehl de Netflix.

Todas las empresas han sido incluidas en el ranking por sus resultados de 2018. Sin embargo, varios de ellos han de los resultados ya publicados para el ejercicio 2019, los cuales se anotan en una actualización en sus respectivos perfiles de empresas. En términos generales, el plazo para la incorporación de nueva información había sido fijado por 20 de agosto de 2019.