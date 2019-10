Reproducibilidad y replicabilidad en la ciencia

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2019. Reproducibility and Replicability in Science. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/25303.

Una de las vías por las cuales la comunidad científica confirma la validez de un nuevo descubrimiento científico es repitiendo la investigación que lo produjo. Cuando un esfuerzo científico no puede confirmar de manera independiente los cálculos o los resultados de un estudio anterior, algunos temen que sea un síntoma de falta de rigor en la ciencia, mientras que otros argumentan que tal inconsistencia observada puede ser un precursor importante para un nuevo descubrimiento.