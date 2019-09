When & Where una app para proteger a las mujeres cuando caminan solas

‘When&Where‘

Android

When&Where es una aplicación que hace que la vida de las mujeres sea más segura. Obtiene tu ubicación en tiempo real, y si algo sucede (por ejemplo, si te detienes o no te acercas a tu destino), te pregunta si estás bien. Si no lo estás, llama a un contacto de emergencia o a los servicios de emergencia (112), dependiendo de la opción seleccionada por el usuario. Puede guardar las rutas favoritas y hacerlas de nuevo cuando lo necesite. La app fue desarrollada por cinco adolescentes madrileñas. -Paula, Lucía, Nuria, Sandra y Lucía- de un instituto de Móstoles (Madrid) de entre 15 y 16 años

Opciones:

TAKE ME TO: es un modo en el que se establece un destino (una dirección o un lugar) y se empieza a caminar hacia él. La aplicación comienza a actualizar tu ubicación y la distancia al destino. Si, después de algún tiempo, la distancia al destino no disminuye, se eleva una alerta y la persona debe confirmar que está a salvo o llamar a su contacto de emergencia en caso de que no esté a salvo. Al final, se puede guardar el camino que se reocorre, y guardarlo para el modo ¨FAVOURITE ROUTES¨ Para detener esta opción, haga clic en el botón ¨FINISH ROUTE¨

START: es un modo en el que no se establece un destino, como cuando se sale a correr o a caminar. A diferencia de “Llévame a…”, este modo no comprueba la distancia a un destino, sino que continúa actualizando tu ubicación. El proceso de alerta es el mismo que el del otro modo: comprueba si estás bien cuando detecta una anomalía (por ejemplo, si dejas de caminar). Si todo va bien, tiene la posibilidad de guardar su ruta. Para detener esta opción, ¨FINISH ROUTE¨

RUTAS FAVORITAS: este modo te permite elegir las rutas que te gustan o que utilizas con frecuencia, como el camino de la escuela a tu casa. En este modo, seleccionas una de las rutas y luego empiezas a usarla como si estuvieras en el modo ¨TAKE ME TO….¨

CÁMARA: La función de la cámara es tener la posibilidad de tomar una foto en caso de que no estés a salvo y luego enviarla a tu contacto de emergencia seleccionado.

LLAMADA 112: En una situación de emergencia tiene la opción de llamar directamente al 112, a través del botón rojo situado en la página de inicio. Si encuentras un problema (Por ejemplo: cuando hay fuego, en un robo, etc.), este botón también te ayudará.