Espacios creativos en las bibliotecas públicas: kits de herramientas

Boyle, Emily ; Collins, Michelle ; Kinsey, Robyn ; Noonan,Clare ; Pocock,Andrew. Creative spaces in public libraries: a toolkit: How to persuade your library to develop a creative space, plan and implement the right kind of space and inspire your community to use it.

El establecimiento de espacios creativos (cualquier lugar en el que la comunidad pueda reunirse para un encuentro informal y el aprendizaje social compartido) en las bibliotecas públicas ha sido una tendencia emergente en todo el mundo en los últimos años. En el sector bibliotecario australiano, es el momento de examinar lo que esto significa para las bibliotecas y sus usuarios, y cómo se pueden establecer con éxito esos espacios.

Esta publicación está dividida en tres secciones distintas.

– Identifica lo que es un espacio creativo, por qué son relevantes para las bibliotecas y los beneficios que pueden llevar a las bibliotecas y a sus comunidades

– Proporciona orientación y recomendaciones sobre las mejores prácticas para ayudar a las bibliotecas a planificar, implementar, evaluar y mantener un espacio creativo

– Ofrece recursos prácticos e inspiradores sobre espacios creativos en Australia y el mundo, incluyendo una breve historia de la creación de espacios, estudios de casos y

lecturas complementarias.

Se llevó a cabo una amplia revisión de la literatura para averiguar más sobre el concepto de espacios creativos en las bibliotecas. y obtener ejemplos prácticos de bibliotecas que ya tienen espacios creativos en funcionamiento, tanto a nivel local como internacional y en el extranjero. También se realizaron entrevistas con el personal de las bibliotecas públicas que ha tenido experiencia de primera mano.

La investigación muestra que estratégicamente, los espacios creativos encajan perfectamente en la dirección futura de las necesidades expresadas por los usuarios de bibliotecas, tal y como se describe en los escenarios creativos y comunitarios del marco estratégico de Bibliotecas 2030.

También que el sector de las bibliotecas locales ha adoptado un modelo en gran medida no comercial, distinto de los hackers. y tiendas de tecnología, por sus espacios creativos. Estos espacios, y sus actividades, equipos y modelos de financiación varían ampliamente, pero está claro que los espacios creativos exitosos comparten ciertas cualidades. Hacen hincapié en la práctica de juego y experimentación, reflejan los intereses y necesidades de su comunidad, son flexibles y receptivos, fomentan la innovación del personal y trabajan con su comunidad para dar forma a su espacio.

Hay muchos beneficios claros tanto para las bibliotecas como para sus comunidades para tener un espacio creativo. Estos incluyen el empoderamiento de su comunidad, el fomento de la colaboración y la co-creación en la comunidad, el crecimiento de una comunidad más grande, una base de usuarios más comprometida, que permita el aprendizaje intergeneracional y la conexión social, facilite la alfabetización, desarrolle una cultura de aprendizaje a lo largo de toda la vida y añada ventajas socioeconómicas a las comunidades. Los espacios creativos también ofrecen una oportunidad para que las bibliotecas se preparen para el futuro y se adapten para satisfacer las necesidades de los usuarios. la naturaleza cambiante de la sociedad.

Sobre la base de las conclusiones del examen de la bibliografía, se ha creado un conjunto de instrumentos para ayudar a las bibliotecas a establecer un espacio creativo. El conjunto de herramientas consiste en orientación en torno a las siguientes actividades clave:

– Seleccionar el tipo de espacio creativo adecuado para su biblioteca

– Involucrar a su comunidad

– Modelando tu espacio creativo

– Establecimiento de un presupuesto y obtención de financiación

– Personalización de su espacio

– Promocionar su espacio

– Evaluar y mantener su espacio.

Una extensa lista de recursos adicionales proporciona orientación sobre temas que incluyen cómo crear un espacio, equipos, etc. y proveedores, listas de espacios creativos, proyectos a realizar, comunidades de creadores en línea, noticias y publicaciones, y más.