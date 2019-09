Las bibliotecas tienen un impacto positivo en la venta de libros electrónicos

Kozlowski, Michael. Libraries positively impact retail ebook sales

GodEreader , september 23, 2019

Existe un sentimiento cada vez más negativo de que cuando las bibliotecas prestan libros impresos o electrónicos, canibalizan las ventas de libros al por menor. Esta es la razón por la que Macmillan dio el paso sin precedentes de permitir a las bibliotecas sólo una copia digital de sus nuevos libros electrónicos y embargaron copias adicionales hasta ocho semanas después. Bibliotecas y distribuidores como Overdrive, Bibliotheca y Hoopa han declarado públicamente que esto no es así. Lo que los editores no se dan cuenta de que hay una enorme población de usuarios de bibliotecas que terminan comprando el libro electrónico.

El CEO de OverDrive, Steve Potash, respondió a las afirmaciones de que las bibliotecas estaban impactando el comercio minorista en un artículo en un blog, citando fuentes independientes que prueban que el préstamo de libros digitales en bibliotecas tiene un efecto positivo en las ventas minoristas.

Rebecca Miller escribió una columna reciente en Library Journal citando datos reales que apoyan el impacto positivo de las bibliotecas en la venta de libros en Journal’s Generational Reading Survey 2019:

El 42 por ciento de los adultos estadounidenses encuestados informaron que habían comprado el mismo libro que habían tomado prestado previamente de una biblioteca, un número que se eleva al 60 por ciento entre los milenials

El 70 por ciento informó que había comprado otro libro de un autor cuyas otras obras habían tomado prestadas de una biblioteca, un número que se incrementa del 75.4, 76.1 y 77.2 para la Gen X, Gen Z y milenials, respectivamente.

Booknet Canada publicó su informe anual, llamado Borrow, Buy, Read: Library Use and Book Buying in Canada, y encontró que “aquellos que habían tomado prestado un libro de una biblioteca y comprado uno en el último año compraron un promedio de tres libros por mes, mientras que aquellos que habían comprado un libro pero dijeron que nunca habían visitado una biblioteca compraron menor cantidad de libros, con 2.6 compras al mes”.