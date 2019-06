Alta correlación entre el uso de bibliotecas y la compra de libros

“Looks At The Intersection Of Library Use And Book Buying In Canada”. Otawa: BookNet, 2019

Texto completo

Los canadienses que sacan prestados más libros en bibliotecas, también compran más libros de promedio por mes, que los compradores que no usan la biblioteca.

De acuerdo con un nuevo estudio de BookNet Canadá, “Looks At The Intersection Of Library Use And Book Buying In Canada”, aquellos que tomaron prestado un libro de una biblioteca y compraron uno en el último año compraron un promedio de 3 libros por mes, mientras que aquellos quienes habían comprado un libro pero dijeron que nunca visitan la biblioteca compraron menor cantidad de libros, un promedio de 2.6 compras.

También, los compradores que visitaron la biblioteca 10-14 veces en el mes anterior compraron un promedio de 6.1 libros ese mes. Los datos para el estudio se recopilaron a lo largo de 2018 a través de encuestas en línea a adultos canadienses de habla inglesa.

Otros datos del estudio incluyen preferencias de compra por formato. Así, el 41% de los prestatarios compraron libros impresos el año pasado, el 12% compraron libros electrónicos y el 4% compraron audiolibros. En términos de frecuencia, los prestatarios de bibliotecas escuchan audiolibros más a menudo que los lectores en general: el 9% escucharon diariamente, en comparación al 7% de los lectores en general, y el 18% escuchó un audiolibro varias veces a la semana, en comparación con el 16% de los lectores.

Los prestatarios de bibliotecas también tienen más probabilidades de leer libros impresos diariamente (24%) o varias veces a la semana (28%), en comparación con los lectores que no acuden a la biblioteca (20% y 22%, respectivamente), quienes tienen más probabilidades que los prestatarios de leer con menos frecuencia una vez al mes o raramente. En lo que se refiere al descubrimiento, la biblioteca pública es la cuarta forma en que los lectores de todo tipo generalmente descubren los libros que leen.