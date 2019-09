Organización del trabajo en un museo

Schonfeld, Roger C., and Liam Sweeney. “Organizing the Work of the Art Museum.” Ithaka S+R . Ithaka S+R. 10 July 2019. Web. 26 September 2019. https://doi.org/10.18665/sr.311731

Texto completo

Como instituciones públicas que albergan objetos de interés histórico-artístico, los museos de arte ocupan una posición inusual como instituciones educativas, académicas y cívicas, con un pie en la academia y otro en sus comunidades. En el siglo XXI, los museos se centran cada vez más en ampliar las comunidades a las que se dedican y a las que prestan servicios, los edificios de los que proceden y el personal con el que les prestan servicios ¿Cómo se reflejan estos objetivos en la estructura de estas instituciones? Con el fin de comprender mejor cómo se organizan los museos de arte y de qué manera la estructura del museo se relaciona con la dirección estratégica que el museo espera lograr, Ithaka S+R y la Asociación de Directores de Museos de Arte (AAMD) se han asociado para analizar las estructuras organizativas de sus miembros.

Los autores del estudio descubren que, a medida que muchos museos de arte trabajan para profundizar su compromiso con el público y llegar a nuevos públicos, tienden a ajustar su estructura organizativa en consecuencia. Sus hallazgos hablan de las distinciones entre museos grandes y pequeños, así como de los diferentes tipos de museos. Este estudio proporciona a los líderes de los museos de arte un conjunto claro de conclusiones para su consideración.