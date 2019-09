Diez años de investigación en ResearchGate: una revisión del alcance utilizando Google Scholar (2008-2017)”

Prieto-Gutiérrez, Juan José. Ten Years of Research on ResearchGate: a Scoping Review Using Google Scholar (2008–2017). European Science Editing, August 2019; 45(3)

Texto completo

El objetivo de este artículo es analizar cuantitativamente los artículos publicados durante el período 2008-2017 sobre el sitio de redes sociales académicas ResearchGatePara ello se llevó a cabo una revisión bibliométrica de los documentos recuperados mediante Google Scholar, limitada a las publicaciones que contenían la palabra “ResearchGate” en su título y que se publicaron entre 2008 y 2017. La búsqueda arrojó 159 documentos, una vez que se filtró una lista preliminar de 386 documentos recuperados de Google Scholar, lo que eliminó alrededor del 60% de los resultados que eran citas bibliográficas y no documentos. Los documentos en revistas fueron los más numerosos (n = 73; 46%), seguidos por los documentos de conferencias (n = 31; 19,5%). Con ocho publicaciones, dos estudiosos españoles (Delgado López-Cózar y Orduña-Malea, que fueron coautores en cada caso) fueron los autores más prolíficos que escribieron sobre este tema durante el período de diez años. Las palabras clave más utilizadas en los documentos fueron `ResearchGate’ y `Altmetrics’. Las publicaciones fueron citadas con frecuencia desde 2014 (más del 90% del total de las citas cayeron en ese período), y las que tenían más de un autor fueron las más citadas. Los autores de los documentos fueron principalmente bibliotecarios y profesionales de las ciencias de la información, que escribieron principalmente como coautores con colegas de sus propias instituciones, en su mayoría publicados en inglés.