Cuatro razones para ilustrar gráficamente tu investigación

Sou, Gemma. Four reasons to graphically illustrate your research. LSE, May 24th, 2019

Descargar novela (inglés y castellano)

English (PDF, 15mb)

Spanish (PDF, 13mb)

La escritura académica a menudo es criticada por ser demasiado complicada e impenetrable para cualquier persona fuera de un pequeño círculo de expertos. En esta publicación, Gemma Sou reflexiona sobre cómo la comunicación de su investigación en forma de novela gráfica transformó su práctica de investigación. No solo haciendo que su investigación fuera más representativa y accesible para los involucrados, sino también a través de la remodelación de sus prácticas de investigación y enseñanza y estimulando un diálogo creativo entre ella como autora del texto y la ilustradora.

El 20 de septiembre de 2017, el huracán María devastó la isla caribeña de Puerto Rico. Algunos de recordaréis haber leído acerca de la “tormenta más grande en la historia del Caribe” o haber visto un informe de noticias sobre la “mega tormenta de categoría 5”. Durante un año, la autora realizó una investigación etnográfica, siguiendo a 16 familias puertorriqueñas de bajos ingresos para descubrir cómo se vieron afectadas y se recuperaron de María. Fruto de aquella investigación nació una novela gráfica de 20 páginas (descarga gratuita) .Aunque la novela gráfica cuenta la historia de una familia ficticia, “After Maria” se basa en las experiencias que unen a todas las familias puertorriqueñas con las que la investigadora conversó.

La investigación ilustrada gráficamente se ha expandió rápidamente en la academia. Un ejemplo es Lissa: Una historia sobre promesa médica, amistad y revolución ,negativas positivas y mujeres en huelga. Le pedí a dos de mis artistas favoritos que dibujaran una escena que había escrito, y desde allí decidí trabajar con el talentoso John Cei Douglas. aportó su experiencia en la narración visual. Aquí, quiero compartir algunas de las razones por las cuales la ilustración gráfica puede ser una forma poderosa y esclarecedora para comunicar su investigación.

Crear representaciones públicas éticas de su investigación

Si se investiga a personas, lugares y culturas que están representados en la televisión, el cine, los medios sociales o las noticias, es probable que se piense que la cultura popular tergiversa el trabajo y a las personas con las que hablas. Las novelas gráficas, con su enfoque en narrativas impulsadas por los personajes, son capaces de comunicar las ricas experiencias vividas por todo tipo de personas a una audiencia externa. Esto puede proporcionar una representación más matizada y ética de su investigación y de los participantes en la misma.

Con “After Maria” la prioridad era construir representaciones éticas y respetuosas de las familias con las que se conversó. El objetivo era traer a través de la voz, las personalidades y las experiencias personales cotidianas ocultas de las “víctimas” de los desastres. Las novelas gráficas se lo permiten porque se recrean personajes tridimensionales que expresan sus emociones y personalidades únicas. También se resaltan las “capacidades” que tienen las familias para recuperarse de los desastres, desafiando así la idea de que las personas son víctimas pasivas e indefensas.

Haciendo la investigación más democrática

Las novelas gráficas ofrecen una oportunidad más democrática para que los participantes en la investigación influyan y comprendan el trabajo de los académicos. Una novela gráfica puede ser mucho más útil para los participantes en la investigación que un informe de investigación, un libro o un artículo de una revista. Cuando la gente puede literalmente “verse” a sí misma en una novela gráfica, se invierte instantáneamente. Es importante que los académicos aprendan formas de comunicar los hallazgos de la investigación a través de medios que sean apropiados y agradables para sus participantes. En la experiencia de la creación de esta novela gráfica, los participantes se sienten más cómodos dando su opinión sobre cómo se representan los eventos, las perspectivas y las personas en una forma de narración visual. Finalmente, hay algo acerca de la fisicalidad y durabilidad de una novela gráfica impresa que da legitimidad y longevidad a la investigación que presenta. No se perderá en alguna parte en la naturaleza de la interminable Internet, o atrapado detrás de una barrera de pago de una revista académica, sino que se puede encontrar en un estante para que las generaciones futuras lo descubran.

Enseñar de manera atractiva e innovadora

Las novelas gráficas también ofrecen nuevas vías pedagógicas que pueden contribuir y apoyar la enseñanza tradicional a partir de textos académicos. Combinan el poder de la investigación etnográfica, con los elementos estéticos únicos de las novelas gráficas, como un arte secuencial, usando páginas, paneles, visuales, diálogos, leyendas y letras para contar una historia. Construyen personajes fuertes que conducen la narración sin ser demasiado intrusivos. Las novelas gráficas también utilizan el medio visual para expresar elementos ambientales no humanos en una forma que no sea excesivamente didáctica. Este enfoque hace que las novelas gráficas sean excelentes para el análisis crítico, porque los lectores pueden utilizar su comprensión más amplia de las teorías, conceptos e ideas que han aprendido en clase, o en cualquier otro lugar, para desempaquetar las imágenes, diálogos y narraciones de las historias. Además, esta forma de enseñar es apreciada por los estudiantes, que cada vez piden más enfoques diferentes y más visuales de la enseñanza.

Liberando tu creatividad interior

La novela gráfica también trata de proporcionar oportunidades para que los investigadores trabajen de forma más creativa. Ya no están encerrados en una habitación solos escribiendo durante horas y horas, los investigadores y artistas gráficos pueden compartir y comprometerse como sea necesario en la búsqueda de una representación visual de la investigación. Este proceso ha sido desafiante y emocionante en igual medida. En el proceso se plantearon interrogantes sobre qué omitir, qué funciona narrativa y estéticamente, pero también sobre cómo garantizar la integridad de la investigación y de los representados. Para ello, es importante trabajar con un artista gráfico que sea sensible a los resultados de la investigación, pero que también tenga la habilidad y la intuición para saber lo que funciona visualmente.