Glosario sobre migración para fomentar el uso correcto de la terminología migratoria

Glossary on Migration to Foster Correct Use of Migration Terminology. IOM, 2019

Los idiomas evolucionan, y la forma en que los profesionales usan el lenguaje es importante, tal vez en ninguna parte tan crucial como el lenguaje relacionado con el movimiento humano.

En un momento en que las discusiones sobre la migración se han vuelto particularmente tóxicas, es importante considerar cómo la terminología puede dar forma y, a veces, distorsionar la realidad.

La crónica del uso correcto de palabras y términos de migración también es un proceso en evolución. Esta semana, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) está lanzando su tercera edición de su Glosario sobre Migraciones , un proceso que la OIM inició en 2004 y que se actualizó más recientemente en 2011.

El glosario de la OIM sobre migración es el resultado de un largo proceso de consulta dentro de la Organización y con organizaciones e instituciones académicas y asociadas externas. Su objetivo es reflejar la manera en que la OIM entiende una amplia gama de términos relacionados con la migración y aclarar cómo los términos relacionados con la migración se definen legalmente o se usan comúnmente.