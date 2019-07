Propuesta de un panel de métricas de artículos para reemplazar el factor de impacto de la revista

Lewis, David W. “Proposal for a Standard Article Metrics Dashboard to Replace the Journal Impact Factor” (via IUPUI ScholarWorks)

El factor de impacto de la revista, aunque se entiende con facilidad es profundamente defectuoso, sigue utilizándose porque es una forma sencilla de emitir un juicio sobre la calidad de un artículo publicado recientemente. Esto es especialmente cierto en los casos, en que los comités de evaluación y acreditación, en los que las personas que emiten el juicio no tienen experiencia en el tema al que se refiere el artículo y se ven presionadas por el tiempo.

En este documento se propone un conjunto simple de métricas, desplegadas en un panel, para ser utilizadas en la evaluación de artículos en contextos como los que concurren en los procesos de acreditación.

David Lewis, decano de la Biblioteca de la Universidad de IUPUI, fue nombrado 2018 Bibliotecario Académico / de Investigación del Año por la Asociación de Universidades y Bibliotecas de Investigación, uno de los más altos honores en este campo. Aclamado como un visionario e innovador,