El Atlas de la nueva bibliotecología de R. David Lankes GRATIS en línea

R. Davis Lankes. The Atlas of New Librarianship (The MIT Press) Har/Chrt Edition, 2018

Texto completo

Download PDF (233.8 mb)

Download ePub (126.2 mb)

“Las bibliotecas públicas son los lugares donde las comunidades vienen a aprender, crear y soñar juntas. Aquí, gracias al trabajo de bibliotecarios innovadores, las bibliotecas han pasado de ser lugares silenciosos de retiro a lugares ruidosos de compromiso. La verdadera colección de una gran biblioteca pública es ahora la comunidad misma.Los herreros y panaderos organizan conversaciones. Los bibliotecarios prestan libros e instrumentos musicales y estudios de grabación. En lugar de llevar el mundo a la comunidad, estas bibliotecas se han convertido en altavoces que transmiten la comunidad al mundo. Estas bibliotecas públicas se han convertido en la cuna de la creación cultural.”

R. Davis Lankes.

El libro que ha generado cientos de conversaciones la biblioteconomía y la misión de las bibliotecas de todo el mundo ya está disponible gratuitamente en línea (aún se puede comprar la copia impresa) a través de una licencia Creative Commons.

Las bibliotecas han existido durante milenios, pero hoy en día el campo bibliotecario está buscando una base sólida en un entorno de información cada vez más fragmentado (y cada vez más digital). ¿Qué es la biblioteconomía cuando no como epicentro la catalogación, libros, edificios y comités? En The Atlas of New Librarianship, R. David Lankes ofrece una guía de este nuevo panorama para los profesionales. Describe una nueva biblioteconomía basada no en libros y objetos, sino en el conocimiento y el aprendizaje; y sugiere una nueva misión para los bibliotecarios: mejorar la sociedad facilitando la creación de conocimiento en sus comunidades.

La visión de una nueva bibliotecología debe ir más allá de encontrar usos relacionados con las bibliotecas o las tecnologías de la información e Internet; debe proporcionar una base duradera para el campo. Lankes refunda la biblioteconomía y la práctica bibliotecaria utilizando el concepto fundamental de que el conocimiento se crea a través de la conversación. Los nuevos bibliotecarios abordan su trabajo como facilitadores de la conversación; fundamentalmente buscan enriquecer, capturar, almacenar y difundir las conversaciones de sus comunidades.

Para ayudar a los bibliotecarios a navegar por este nuevo terreno, Lankes ofrece un mapa, una representación visual del campo que puede guiar las exploraciones del mismo; más de 140 acuerdos, declaraciones sobre biblioteconomía que van desde teorías relevantes a ejemplos de la práctica; y acuerdos para explicar ideas clave, cubriendo temas tales como fundamentos conceptuales, habilidades y valores. Los Suplementos al final del libro ofrecen discusiones ampliadas. Aunque se refiere tanto a la teoría como a la práctica, el Atlas pretende ser una herramienta: libro de texto, guía de conversación, plataforma para las redes sociales y llamada a la acción.

Suplementos

Contributors Index

Names Index

Thread Web Citations

Errata

Proyectos y materiales relacionados

New Librarianship Master Class Archive: A MOOC organized around the Atlas offered in 2013. Plenty of video lectures on key concepts in librarianship.

Expect More: Written for those who support libraries, Expect More is free to download. It provides an argument for the importance of all types of libraries and the librarians who build and mange them.

New Librarianship Field Guide: A textbook for LIS students published by MIT Press.

Blog Posts and Presentations related to New Librarianship