Privilegio y Propiedad: Ensayos sobre la historia del derecho de autor

Ronan Deazley, M. K. a. L. B. e. [e-Book] Privilege and Property: Essays on the History of Copyright, Cambridge: Open Publishers Editions, 2010.

Desde su publicación, este libro ha sido visto gratuitamente 41.809 veces (detalles). Lo que se puede y no se puede copiar es una cuestión de derecho, pero también de estética, cultura y economía. El acto de copiar, y la creación y transacción de los derechos relacionados con él, evoca nociones fundamentales de comunicación y censura, de autoría y propiedad -de privilegio y de propiedad. Este volumen concibe una nueva historia del derecho de autor que tiene sus raíces en una amplia gama de normas y prácticas. Los ensayos se remontan al mundo material de la artesanía y las invenciones mecánicas de la Italia del Renacimiento, donde, en 1469, el maestro impresor alemán Johannes de Speyer obtuvo un privilegio exclusivo de cinco años para imprimir en Venecia y sus dominios.

A lo largo del viaje intelectual que sigue, encontramos a John Milton quien, en 1644, acusó al parlamento inglés de haber sido engañado por el `fraude de algunos antiguos titulares de patentes y monopolizadores en el comercio de la venta de libros’ (por ejemplo, la London Stationers’ Company). Ensayos revisionistas posteriores investigan la regulación de la imprenta en las colonias norteamericanas como una versión provincial y un tanto cruda de los precedentes europeos, y cómo, en la Francia revolucionaria de 1789, el sutil equilibrio que los reales decretos habían establecido entre los intereses del autor, el librero y el público, fue destruido por la abolición del sistema de privilegios. Algunos de los ensayos también abordan la evolución específica de los derechos asociados a las artes visuales e interpretativas.

El volumen acompaña al archivo digital Primary Sources on Copyright (1450-1900), financiado por el Arts and Humanities Research Council (AHRC) del Reino Unido. Privilegio y Propiedad es recomendado en la Guía de Libros de Texto de Educación Superior del Times (Noviembre, 2010). El Jessica E. Smith and Kevin R. Brine Charitable Trust y el Arts and Humanities Research Council (AHRC) del Reino Unido han contribuido generosamente a la publicación de este volumen.