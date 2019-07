Los medios sociales en la educación superior

Rowell, C. (editor). [e-Book] Social Media in Higher Education: Case Studies, Reflections and Analysis, Cambridge: Open Book Publishers, 2019

¿Cómo afectan las redes sociales a la vida laboral en la educación superior? ¿Cómo están aprovechando las universidades su poder para ayudar al aprendizaje de los estudiantes? Esta innovadora colección reúne a académicos y a quienes trabajan en servicios profesionales para examinar estas y otras cuestiones. Los diversos expertos y colaboradores analizan las múltiples formas en que los medios sociales pueden utilizarse para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, la investigación, la práctica profesional, el liderazgo, el trabajo en red y el desarrollo profesional. El impacto de los medios de comunicación social se evalúa críticamente, teniendo en cuenta tanto los beneficios como los problemas de la utilización de estas nuevas formas de comunicación digital, siendo este el primer volumen que presta una atención tan detallada a esta área de gran interés. Su enfoque innovador se extiende hasta su creación, con colaboradores encontrados a través de su presencia en Twitter. Los capítulos cortos e impactantes son accesibles, pero conservando el enfoque académico a través de la aplicación de la teoría del aprendizaje y el contexto educativo relevante. También es importante para los investigadores que estudian los desarrollos más recientes en la educación superior y lo que significa trabajar en un entorno moderno de educación superior.