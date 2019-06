Tendencias en las bibliotecas universitarias en 2019

2019 Environmental Scan. Chicago: ACRL Research Planning and Review Committee March 2019

Texto completo

Cada dos años, el Comité de Planificación y Revisión de la Investigación de la ACRL publica un estudio del entorno de la educación superior, que incluye desarrollos con el potencial de tener un impacto continuo en las bibliotecas universitarias. El escaneo ambiental de 2019 ofrece una amplia revisión del panorama actual de la educación superior, con especial atención a la situación de las bibliotecas universitarias y de investigación. El documento se basa en informes anteriores de la ACRL, incluyendo los Top Trends in Academic Libraries, publicados cada dos meses de junio en C&RL News.

Muchos temas en este campo están en un estado de cambio permanente. El análisis de este año se centra en gran medida en los desarrollos del último dos años (2017 y 20018) en temas centrados principalmente en Estados Unidos, y se basan en las tendencias principales y eventos notables que pueden indicar cambios más importantes en el futuro.

Colecciones y Espacio

Los bibliotecarios universitarios continúan adaptando nuevas tecnologías, servicios y enfoques para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Las bibliotecas se enfrentan a una presión constante por el espacio a medida que el campus demanda bienes raíces y las bibliotecas tratan de ampliar los servicios que albergan. Los espacios de las bibliotecas siguen disminuyendo en el lugar al cambiar a formatos no materiales (e-books y e-journals); purgar; o mover los materiales impresos a almacenamiento fuera del lugar dedicado a biblioteca, todo lo cual puede dar cabida a nuevos servicios y espacios para el estudio. Las renovaciones del espacio son generalmente positivas, aunque en muchos casos los estudiantes y el profesorado pueden reaccionar negativamente a los cambios en el acceso a las colecciones de la biblioteca. Cuando los administradores de la biblioteca de la Universidad de Virginia buscaron reducir las estanterías principales de la biblioteca en aproximadamente un 50%, más de 500 profesores y los estudiantes firmaron una carta abierta protestando por los cambios planeados en la biblioteca. a renovación los planes serán presentados a la Asamblea General de Virginia en 2019 para su aprobación y financiación. Es es probable que muchas bibliotecas estén pendientes de la resolución de esta situación.

El ejemplo de la Universidad de Virginia pone de relieve la importancia de involucrar a las partes interesadas al considerar la renovación de las bibliotecas y la incorporación de nuevos servicios que puedan afectar el uso de las colecciones por parte de los estudiantes y los profesores. Los bibliotecarios están desarrollando y aplicando métodos disciplinarios diferenciados de deselección de libros en áreas monográficas intensivas. Estos métodos pueden ayudar a los bibliotecarios a ofrecer colecciones de alta calidad para estudiantes y profesores de humanidades. Además de mantenerse al tanto de los avances tecnológicos, las bibliotecas también deben tener en cuenta los recientes estudios que muestran que los estudiantes prefieren las obras impreas para ciertos tipos de investigación. Mantener una variedad de formatos para satisfacer las necesidades de los estudiantes y el profesorado. es probable que sigan siendo necesarias para apoyar el currículo y la investigación.

Los makerspaces son un servicio muy popular a las bibliotecas académicas. Un estudio reciente investigó la importancia de los laboratorios de fabricación en las bibliotecas universitarias, o espacios de innovación. Los datos recopilados de los directores de las bibliotecas revelaron que los principales objetivos y beneficios para el aprendizaje de los estudiantes son los siguientes: La razón para crear espacios de creación era “promover el aprendizaje y la alfabetización”, pero no se ocupaba de impactos sobre las colecciones y la investigación. Los desafíos acompañan el desarrollo de nuevos y costosos productos, servicios bibliotecarios no tradicionales, especialmente en términos de impacto en las prioridades presupuestarias de la biblioteca y cambios en el tipo de expertos que se necesitan para gestionar los espacios de los fabricantes y otros nuevos servicios digitales.

Además, los gestores de la biblioteca están considerando cómo las nuevas configuraciones del espacio de la biblioteca pueden beneficiar el ambiente de aprendizaje de los estudiantes. Considerando el espacio como un servicio. Los bibliotecarios deben tener en cuenta la demografía estudiantil y los diferentes estilos de aprendizaje, así como la necesidad de coordinar con el profesorado de la universidad, que también tiene interés en la forma en que se desarrollan los entornos estudiantiles y los servicios tecnológicos.

Alfabetización informacional

Los bibliotecarios continúan asociándose con los integrantes de los campus y respondiendo a los desarrollos curriculares y a los nuevos enfoques pedagógicos en el campus. Algunos ejemplos incluyen extensión e instrucción a programas de primer año, incorporando diferentes teorías de aprendizaje tales como el aprendizaje activo, y experimentando con técnicas de formación incluyendo el aprendizaje de servicio. Los bibliotecarios han estado trabajando para integrar los conceptos de umbral en la práctica. Una búsqueda en el La base de datos Library Literature and Information Science devuelve más de 40 artículos publicados desde el 1 de enero de 2009. La gran cantidad de publicaciones sobre este tema demuestra el compromiso de los bibliotecarios con la evolución del debate sobre la adquisición de conocimientos básicos de información y la difusión de sus conclusiones a la profesión en general. Algunos ejemplos incluyen técnicas prácticas para incorporar el Framework for Information Literacy for Higher Education de manera significativa

Tiempo para obtener un título y acceso a la universidad

Las universidades están encontrando nuevas formas de abordar el costo de la educación superior. Entre ellos se encuentran los programas acelerados, como los programas de maestría de quinto año (también llamados programas de maestría de cinco años, programas de doble titulación y programas de maestría acelerada). Estos programas generalmente sirven para varios propósitos: reducir el tiempo de obtención de un título de maestría, mantener a los estudiantes de maestría en la misma institución en la que completan su licenciatura, y brindar oportunidades de investigación a los estudiantes en etapas más tempranas de sus carreras universitarias. Los programas de grado se ofrecen en una variedad de disciplinas, desde las artes y el inglés, hasta los negocios y la educación. Estos programas pueden tener un impacto en la manera en que los bibliotecarios abordan la enseñanza y el aprendizaje al crear la necesidad de investigación más avanzadas en una etapa anterior de la carrera de pregrado y en la de aulas que pueden contener una mezcla de estudiantes graduados y no graduados.

Datos sobre el éxito de los estudiantes

Los colegios y universidades están trabajando para mejorar la retención de estudiantes y los servicios a través del análisis de datos masivos. Debido a que muchas instituciones de educación superior recopilan datos de los cursos de los estudiantes y otros tipos de participación, existe la oportunidad de utilizar esta información para beneficiar a los estudiantes. Un ambicioso ejemplo de cómo utilizar las bibliotecas que utilizan datos de los estudiantes es el estudio de The Greater Western Library Alliance, que utilizó los datos de los estudiantes de varias instituciones para evaluar el impacto de la enseñanza de conocimientos básicos sobre la información en el aprendizaje de los estudiantes.Un estudiante de las Bibliotecas de la Universidad de Florida Central realizó un seguimiento de los carnés de identidad de los estudiantes a través de cinco puntos de servicio. Aunque los datos tenían la intención de conectarse con un estudio más amplio del campus, la biblioteca pudo aprender sobre cómo los estudiantes usaban sus servicios, incluyendo que habitualmente sólo usaban uno de los cinco. Asesores académicos también están interesados en cómo se pueden aprovechar los datos y la tecnología para apoyar mejor a los estudiantes. Algunos han expresado su preocupación por el hecho de que los colegios y universidades deben seguir siendo transparentes en cuanto a la forma en que la información se recopila y utiliza. Será importante ver investigaciones adicionales reunidas en el área de los Big Data y el entorno de aprendizaje de los estudiantes, así como la forma en que esos avances afectan las colecciones y servicios de la biblioteca a medida que avanzamos.

Equidad, diversidad e inclusión

Durante varias décadas, las instituciones de enseñanza superior y las organizaciones profesionales, incluidas la American Library Association y la Association of College and Research Libraries, han reconocido y puesto en marcha iniciativas en los ámbitos de la equidad, la diversidad y la inclusión (EDI). Como conceptos, la equidad asegura oportunidades equitativas para las poblaciones históricamente subrepresentadas en el acceso a las oportunidades de educación y empleo; la diversidad abarca las características distintivas de cada individuo y reconoce y valora las diferencias en los atributos externos e internos; y la inclusión busca fomentar un ambiente de trabajo o de educación inclusivo en el que todas las personas estén representadas

Los eventos en las recientes reuniones de la ALA confirman que las declaraciones y los códigos de conducta son un punto de partida y no de llegada, y que en la biblioteconomía -en nuestras organizaciones profesionales y en nuestros lugares de trabajo- aún queda mucho por hacer para crear un entorno equitativo, diverso e inclusivo para nosotros mismos y para el público en general. nuestros usuarios de la biblioteca.

Neutralidad bibliotecaria y libertad de expresión en el campus

El concepto de neutralidad en las bibliotecas, y en particular la idea de que los bibliotecarios deben aspirar a proporcionar igual acceso a los materiales de todos los puntos de vista y tratar las consultas de todos los usuarios como si fueran iguales independientemente de la intolerancia que pueda expresarse, ha sido debatida durante bastante tiempo. Comentaristas de varias posiciones han considerado el tema desde la década de 1960.73 Sin embargo, el el debate sobre la neutralidad como valor de la biblioteca ha resurgido en las discusiones profesionales con un la nueva urgencia, debido en parte al actual clima político polarizado de los Estados Unidos y a la pronunciada visibilidad y resurgimiento de los grupos de odio. Cuestiones sobre si la neutralidad es un valor esencial para mantener la libertad intelectual, así como la imposibilidad de que la neutralidad sea una opción que se puede “elegir”.

Acceso Abierto

En el ámbito del acceso abierto, que evoluciona continuamente, los datos recientes ponen de relieve los diferentes enfoques entre académicos e instituciones de países europeos y de los Estados Unidos. De acuerdo con el datos sobre las publicaciones de acceso abierto de la Comisión Europea, el porcentaje de publicaciones verdes abiertas el acceso en los países de la Unión Europea (UE) oscila entre el 11,2% (Lituania) y el 28,1% (Bélgica) y el porcentaje de acceso abierto oro oscila entre el 7,4% (Francia) y el 20,2% (Letonia). Durante su estancia en EE.UU., el acceso abierto verde es del 29,1% (más alto que el país de la UE con el porcentaje más alto de acceso verde). OA y el acceso abierto en la ruta dorada es del 7,0%. 80 (más bajo que el país de la UE con el porcentaje más bajo).

Cancelaciones del Big Deal

Una vez vistas como una oportunidad para ahorrar costes, muchas bibliotecas creen ahora que los paquetes “Big Deal”, que agrupan una amplia gama de revistas de un editor en un solo contrato, conllevan aumentos de precios insostenibles y pueden incluir el pago de contenido de baja relevancia o calidad. Como tal, muchos están sopesando los posibles costos y oportunidades de cancelar sus suscripciones a Big Deal.

Infraestructura de propiedad comunitaria y repositorios institucionales

El 2 de agosto de 2017, Elsevier anunció la adquisición de bepress.92 Bepress- Berkeley Electronic Press- es el producto y proveedor de servicios más dominante en Norteamérica para repositorios institucionales. La adquisición posicionó a Elsevier como uno de los principales, si no el más importante, actor individual en el panorama de los repositorios institucionales. La onda expansiva en toda la comunidad bibliotecaria y cientos de instituciones que usan Digital Commons para apoyar su esfuerzo de acceso abierto en el campus despertó la noticia de que sus servicios e infraestructura de repositorio eran ahora propiedad de Elsevier.

Evaluación de la investigación y métricas

El panorama general de las mediciones y evaluaciones de la investigación ha permanecido en gran medida inalterado a lo largo de los años. en los últimos años. Sigue habiendo competencia entre las instituciones por los investigadores, los estudiantes y la financiación en particular, pero no exclusivamente. Las mejores universidades se centran cada vez más en los rankings. Dos de los sistemas de clasificación de universidades más conocidos se centran en un 40%. de los indicadores de resultados sobre la producción de la investigación (es decir, reputación, volumen y financiación) de de las instituciones y la influencia de la investigación (es decir, el número de citas) del profesorado. Este énfasis en las clasificaciones objetivas ha llevado a confiar en las métricas cuantitativas para evaluar a las instituciones y a sus investigadores.

Conclusión

La amplitud del panorama que afecta a las bibliotecas en la educación superior puede ser desalentadora, pero tiene un importante impacto sobre nuestros estudiantes, académicos y colegas. Cambios alrededor y dentro de las bibliotecas puede parecer lentos o radicaless dependiendo de la perspectiva de cada uno y nivel de conciencia. La demografía puede cambiar lentamente hasta que haya un punto de inflexión dramático. Las presiones para los diferentes usos de los espacios pueden aumentar con el tiempo, hasta que la financiación pueda ser asegurada pueden coger a los usuarios de sorpresa, si no han sido bien comunicados. Los cambios en el clima político pueden traer nuevas presiones a los campus y a las universidades. forzar duras discusiones que se han evitado durante muchos años. Y el lento ritmo de la diversidad hace que los esfuerzos sean un recordatorio para trabajar más intensivamente. Los acontecimientos en el tema del OA pueden parecer radicales pero en este tema se lleva años de campañas y trabajo duro. Es imperativo que los bibliotecarios seamos conscientes de los entornos más amplios de los estudiantes, la pedagogía y las políticas de la educación superior, las editoriales y los medios de comunicación investigación que les permitan participar en lugar de limitarse a responder.