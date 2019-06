El impacto de la Alfabetización Informacional en el éxito del estudiante: una investigación y análisis multiinstitucional

Joni Blake, Melissa Bowles-Terry, N. Shirlene Pearson, Zoltan Szentkiralyi. The Impact of Information Literacy Instruction on Student Success: A Multi-Institutional Investigation and Analysis. Greater Western Library Alliance (GWLA), 2018

El grupo de trabajo de Resultados de Aprendizaje del Estudiante de la GWLA analizó los datos de más de 42.000 estudiantes de primer año de primer año y más de 1.700 cursos distintos de 12 instituciones de investigación para determinar el impacto(s) de la formación sobre conocimientos básicos de información integrados en el plan de estudios de los cursos sobre varias medidas de éxito de los estudiantes.

Los hallazgos clave incluyen:

Las tasas de retención estudiantil son más altas para aquellos estudiantes cuyos cursos incluyen un componente de instrucción de información.

El promedio del calificaciones del primer año para los estudiantes cuyos cursos incluían instrucción sobre conocimientos básicos de información fue más alto que el de los estudiantes cuyos cursos no lo incluían.

Los estudiantes expuestos a interacciones de la alfabetización por parte de la biblioteca completaron exitosamente 1.8 horas de créditos más por año que sus compañeros que no participaron en cursos que contenían formación de alfabetización en información.

Este es el primer año de lo que esperamos que sea un análisis longitudinal de varios años para determinar si estos avances son sostenidos y se basan en la formación adicional de conocimientos transversales sobre la información en cursos de nivel superior, y el impacto que esto podría tener en las tasas de graduación.

En los años venideros también se examinará qué métodos de enseñanza muestran sistemáticamente los mayores beneficios para los estudiantes, de modo que las instituciones puedan adaptar sus programas de instrucción para maximizar el éxito de sus estudiantes. El grupo de trabajo está compilando actualmente el segundo año de datos, que se compartirán cuando estén terminados.