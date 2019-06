Plan Nacional de la Lectura 2015 – 2020. Santiago de Chile: Gobierno de Chile, 2015

“Hacer leer, como se come, todos los días,

hasta que la lectura sea, como el mirar, un

ejercicio natural, pero gozoso siempre. El

hábito no se adquiere si él no promete y

cumple placer.”

Gabriela Mistral

Pasión de leer, 1935.

La lectura es un derecho de todos y todas. Desde esta mirada, el Plan Nacional de la Lectura 2015-2020 se inscribe en un proyecto de cambio social, cultural, de participación y de democratización, para concretar y fortalecer una política pública de lectura.

La educación chilena vive un momento histórico. Con la convicción de que el país solo podrá superar sus profundas desigualdades si cuenta con un sistema educativo de calidad para todos y todas, independientemente del nivel socioeconómico, el Estado está implementando una Reforma educacional que pone a las escuelas en el centro del cambio social. Los pilares que sustentan este cambio son la inclusión, la solidaridad, la democracia y la formación integral de la comunidad. En esta reforma se concibe la educación como un derecho social que promueve un aprendizaje íntegro y que abre sus puertas hacia una concepción inclusiva e intercultural capaz de acoger, sin distinción alguna, a todos los estudiantes, niños y niñas, jóvenes y adultos, que asisten diariamente a las aulas en todo el territorio chileno. El desarrollo del lenguaje es uno de los objetivos fundamentales de la educación, ya que es la principal herramienta mediante la cual el ser humano construye y comprende el mundo que lo rodea. Y para alcanzar este desafío la lectura cumple, sin duda, un lugar protagónico.

Comienza así un periodo de importantes transformaciones culturales a nivel nacional, el cual será acompañado por un nuevo Plan que apoyará en la formación educativa de una

sociedad informada, reflexiva y crítica, creativa y participativa, un proyecto que releva la lectura como un derecho de todos y todas: el Plan Nacional de la Lectura 2015-2020