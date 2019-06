Las ventas de libros de novelas gráficas y manga, una de las áreas de más rápido crecimiento en ventas

Sales of Manga Books are On the Rise in the United States, The NPD Group, 2019

El manga es una de las áreas del mercado del libro en Estados Unidos que se está centrando en un nuevo grupo de compradores de libros más jóvenes y diversos, especialmente aquellos con un interés especial en el contenido japonés en muchas plataformas, incluyendo juguetes de colección, juegos de azar, libros y videos.

El manga es actualmente una de las áreas de más rápido crecimiento de los cómics y la ficción narrativa, según la compañía de información global The NPD Group. Según esta fuente, las ventas de libros en la subcategoría de manga en el canal de comercio minorista crecieron un 16 por ciento desde el 1 de enero de 2019 hasta el 11 de mayo de 2019, superando el crecimiento del 5 por ciento del total de la categoría de cómics para adultos/novelas gráficas.

Aunque ha ido creciendo a pasos agigantados, muchos lectores en los Estados Unidos todavía no están familiarizados con un estilo popular de cómics y novelas gráficas seriadas japonesas, llamadas “manga”.

Este canal incluye tiendas como Barnes y Noble y Powell’s, así como grandes minoristas como Target y Amazon, pero no tiendas especializadas en cómics. Se espera que la categoría de manga crezca a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de siete años del 8 por ciento hasta 2019.

En el mercado emergente del manga en Estados Unidos, las ventas son impulsadas principalmente por los consumidores más jóvenes. En 2016 y 2017, el 76 por ciento de los compradores de manga tenían entre 13 y 29 años. Mientras que los hombres eran más inclinados a comprar manga (56 por ciento), las mujeres eran 16 por ciento más dadas a elegir títulos de manga en lugar de otros libros de historietas y novelas gráficas. Existiendo una fuerte correlación entre las series de manga que está creciendo rápidamente en los EE.UU. y la disponibilidad de anime japonés relacionado en plataformas de video streaming (SVOD), como Crunchyroll, Netflix y Hulu. Ver anime es un mecanismo de descubrimiento para el manga. Una vez que las principales plataformas se comprometieron con el anime, la compra de manga se incremento considerablemente.