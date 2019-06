Cerrar las brechas de género en las competencias digitales a través de la educación

I’d blush if I could. Closing gender divides in digital skills through education. Paris: UNESCO y EQUALS Skills Coalition, 2019

Una publicación de la UNESCO producida en colaboración con Alemania y la Coalición de Competencias EQUALS, I’d Blush if I Could, contiene recomendaciones sobre acciones para superar las brechas globales de género en las competencias digitales, con un examen especial del impacto de los prejuicios de género codificados en algunas de las aplicaciones de inteligencia artificial (IA) más frecuentes, como los asistentes de voz digitales. El título de la publicación “Si pudiera me sonrojaría” (I’d blush if I could.) toma su nombre de la respuesta que Siri, la asistente de voz de Apple utilizada por cientos de millones de personas, dio durante varios años cuando los usuarios la insultaron.

La publicación sitúa este prejuicio en el desequilibrio de género de los equipos técnicos que lideran el desarrollo de tecnologías de vanguardia e identifica soluciones políticas para ayudar a las mujeres y las niñas a cultivar fuertes habilidades digitales.