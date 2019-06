Toolkit de la Biblioteca Universitaria de California para negociar acuerdos transformadores hacia el Acceso Abierto con editoriales académicas

Negotiating with scholarly journal publishers : A toolkit from the University of California. A North American framework for creating transformative change in the scholarly publishing industry based on initial insights from the University of California’s 2018-19 negotiations with Elsevier. UC Publisher Strategy and Negotiation Task Force, 2019

Texto completo

Tras la publicación en 2018 de la llamada a la acción del Systemwide Library and Scholarly Information Advisory Committee, Academic Senate y la Biblioteca de la Universidad de California (UC) se asociaron para utilizar las negociaciones con los editores para abordar los temas de la asequibilidad de la suscripción a las revistas y la transformación hacia el acceso abierto (OA). Las negociaciones con los editores de la UC han sido seguidas de cerca en todo el mundo. En los Estados Unidos, las acciones y la postura de la UC, en particular con Elsevier, lo han dado lugar a una conversación nacional sobre cómo las instituciones de investigación pueden re-negociar sus contratos editoriales al servicio de las publicaciones de OA. Aunque la UC aún no ha asegurado un acuerdo de transformación con Elsevier, la universidad ha construido una fuerte coalición interna en torno a la adopción de una postura de principios para un modelo de negocio de OA sostenible. En abril de 2019, la UC obtuvo su primer acuerdo transformador, con Cambridge University Press, y continúa manteniendo conversaciones productivas con una variedad de instituciones, editoriales y revistas de acceso abierto

Por ello, en respuesta a la creciente demanda de información, la UC ha lanzado un conjunto de herramientas de negociación que pretende servir como un marco norteamericano para crear un cambio transformador en la industria editorial académica. De este modo la UC quiere contribuir a otros esfuerzos globales, particularmente los desarrollados en Europa, para aprovechar las negociaciones con los editores para llevar a cabo una transición hacia la OA. Con este Tolkit, la UC espera permitir que más instituciones en los Estados Unidos y Canadá reinviertan fondos de suscripción en acceso abierto mediante el replanteamiento y la reestructuración de los acuerdos con los editores.