Las bibliotecas como segundos lugares de respuesta segura a situaciones de riesgo y emergencia

When Libraries Are ‘Second Responders’ Deborah Fallows

Teh Atlantic 2:50 PM / May 23, 2019

Las bibliotecas juegan un papel crucial como “segundos intervinientes”. Así las bibliotecas intervienen para llenar los vacíos y ofrecen ayuda cuando los canales normales son inaccesibles.

Aquí tenemos algunos ejemplos de respuestas a situaciones de riesgo y emergencia:

En Ferguson, Missouri, la biblioteca pública permaneció abierta cuando las escuelas cerraron después de los disturbios, para ofrecer a los niños un lugar seguro e incluso clases impartidas por voluntarios.

Después de los huracanes en Houston, algunos sitios web de bibliotecas se pusieron en marcha inmediatamente, anunciando que estaban abiertas.

Después del huracán Sandy, algunas bibliotecas de Nueva Jersey se convirtieron en lugares de refugio.

Y en la sucursal de Far Rockaway de la Biblioteca de Queens, que no tenía calefacción ni luz, los bibliotecarios se instalaron en el estacionamiento para continuar con las horas de cuentos infantiles “para darles una sensación de normalidad”, dice Christian Zabriskie, que entonces era bibliotecario de Queens. “La hora de los cuentos en el fin del mundo”, .

En Orlando, después de los tiroteos en los clubes nocturnos, la biblioteca albergó una galería de arte para aquellos que hicieron arte como una forma de expresar y compartir sus reacciones.

Después del incendio “Thomas”, la Biblioteca Pública de Santa Bárbara invitó al público a compartir sus historias y lecciones, para ayudar a sanar y prepararse para el futuro.

El Condado de Pima, Arizona, paga por un equipo de enfermeras que vienen a la biblioteca para ayudar con preguntas médicas para aquellos que no pueden o no quieren ir a un hospital, clínica o médico.

En Bend, Oregon, una trabajadora social ha ayudado a preparar a los bibliotecarios para que trabajen con personas que llegaron con preguntas delicadas y personales, como por ejemplo, cómo pagar el alquiler y la hipoteca.Otros profesionales informan que han ayudado a la gente a encontrar la manera de tener un funeral digno cuando no tienen dinero para uno.

En Las Vegas y sus alrededores, entre las áreas más afectadas de todo el país durante el colapso financiero de 2008-2009, los líderes del sistema de bibliotecas públicas encontraron maneras de estirar y reprogramar su presupuesto para asegurar que su sistema permaneciera abierto los siete días de la semana durante la crisis, porque sabían que sus ciudadanos necesitarían sus recursos para hacer frente a la pérdida de empleo, a las ejecuciones hipotecarias, y más.

En Carnegie Library en Columbus, Ohio durante la crisis, las personas sin hogar hacían cola esperando que las puertas se abrieran para que poder pasar el día dentro de manera cómoda y segura.

Algunos bibliotecarios dicen que a menudo escuchan a personas sin hogar decirles que una de las razones importantes por las que van a las bibliotecas porque son los únicos lugares donde se les trata con respeto. Aunque las bibliotecas también establecen diversas normas y reglamentos sobre el ruido, el sueño, la comida, el “baño” en los baños, el comportamiento perturbador y el almacenamiento de pertenencias. Pero nadie ha informado de incidentes graves, lo que sugiere que el respeto es mutuo.

El mayor ejemplo de esto es el testimonio de la confianza que los ciudadanos depositan en sus bibliotecas y bibliotecarios. Según un estudio de Pew Research Center el 78 por ciento de la gente dice que las bibliotecas les ayudan a encontrar información en la que pueden confiar. Los bibliotecarios en general son muy discretos. Si se les pregunta sobre los usuarios que ven pornografía en las ordenadores públicos. Dicen que no miran lo que la gente hace en las computadoras, y otros dicen que sólo intervienen cuando alguien se queja.

Zabriskie, que ahora trabaja en Yonkers, señala la complejidad de ser bibliotecario en estos días. “En medio de los días felices del trabajo en la biblioteca” dice, “puede haber traumas. Si el trabajo de cada día sólo fuera leerles a los niños, sería genial. Pero el problema es que a veces esos niños son vagabundos”. “A veces los bibliotecarios somos como Batman”, dice Zabriskie. ” Tenemos que resistir el endurecimiento del espacio”.

Además de ser un espacio de segundas respuestas. También hay muchos casos en los que las bibliotecas responden como proveedores de segundas oportunidades. Las bibliotecas públicas de todo el país ofrecen una variedad de caminos para ayudar a la gente a encontrar nuevas oportunidades económicas, con apoyo en el trabajo y en las entrevistas y capacitación en habilidades digitales.

La Biblioteca Pública de Los Ángeles ofrece la oportunidad de obtener un título de bachillerato para aquellos que no pudieron o dejaron de estudiar. El alcalde Eric Garcetti y el bibliotecario John Szabo entregan los diplomas. La oportunidad de voluntariado más popular en la Biblioteca Smiley en Redlands, California, es que los adultos enseñen a otros adultos a leer y escribir.

También se escucha a menudo a muchos adultos decir que la biblioteca pública es el lugar que los alejó en su juventud de la ira, la tristeza o el aburrimiento. Muchas bibliotecas hacen un llamamiento a los escolares de cualquier edad ofreciéndoles su espacio como un lugar seguro y cálido para hacer los deberes o simplemente para pasar el rato cuando no pueden o no quieren ir a casa.

Hay bibliotecas en las prisiones, para los que no pueden salir, y bibliotecas que prestan libros a las prisiones cuando los reclusos los solicitan. Los libros de la biblioteca se entregan en escuelas remotas del condado de Kanawha, en Virginia Occidental, para los maestros que no tienen acceso a los materiales. Extendiendo esa metáfora de la biblioteca que llega a la gente, encontramos bibliotecas emergentes en los parques de Wichita, Kansas. Hay un programa de verano alrededor de los lagos de Minneapolis para prestar libros en contenedores herméticos desde una balsa de la biblioteca a los navegantes. Y hay una biblioteca en el gran centro comercial de Ontario, California, situada oportunamente para compradores presumiblemente reacios que acompañan a compradores entusiastas.

Bienvenidos a las nuevas realidades de las bibliotecas públicas y los bibliotecarios.