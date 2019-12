Algo para todos. El complicado papel de la biblioteca pública moderna

Howard, Jennifer. The Complicated Role of the Modern Public Library Something for everyone. NEH, 2019

No quedan muchos lugares verdaderamente públicos en Estados Unidos. La mayoría de los espacios compartidos requieren dinero o un cierto estatus social para acceder a ellos. Existen centros comerciales para vender cosas a las personas. Los museos desaniman a los merodeadores. Las cafeterías esperan que los clientes compren una bebida o un refrigerio si quieren disfrutar de las instalaciones.

Sin embargo, un lugar permanece abierto para todos. La biblioteca pública no requiere nada de sus visitantes: sin compras, sin cuotas de membresía, sin código de vestimenta. Puedes quedarte todo el día y no tienes que comprar nada. No necesita dinero ni una tarjeta de la biblioteca para acceder a una multitud de recursos en el sitio que incluyen libros, libros electrónicos y revistas, asistencia para buscar trabajo, consultas de computadoras, conexión Wi-Fi gratuita y mucho más. Y la biblioteca nunca compartirá ni venderá sus datos personales.

En un país dividido por divisiones raciales, étnicas, políticas y socioeconómicas, las bibliotecas todavía dan la bienvenida a todos. “Somos espacios abiertos”, dice Susan Benton, presidenta y directora ejecutiva del Consejo de Bibliotecas Urbanas, cuyos miembros incluyen sistemas de bibliotecas públicas que sirven a ciudades grandes y pequeñas en todo Estados Unidos. “Ciertamente no emitimos ningún juicio sobre las características de nadie”.

Ese compromiso con la inclusión, junto con una capacidad persistente de adaptarse a los tiempos cambiantes, ha mantenido a las bibliotecas públicas vitales en una era de políticas divisivas y cambios tecnológicos disruptivos. Pero también les ha presionado para que sean todo para todas las personas y para satisfacer una amplia gama de necesidades sociales sin los correspondientes presupuestos. En estos días, un bibliotecario de la sucursal podría dirigir la hora del cuento por la mañana, ayudar con un proyecto de investigación a la hora del almuerzo y, por la tarde, gestionar la ayuda médica que salve vidas a un usuario que haya sufrido una sobredosis en las instalaciones.

Si la idea de las bibliotecas como espacios de respuesta de primera línea en la crisis de los opioides suena descabellada, no busque más allá. En la Biblioteca Pública de Denver en febrero de 2017, un hombre de veinticinco años sufrió una sobredosis mortal en uno de sus baños. Eso llevó a la biblioteca a colocar un suministro de Narcan, un medicamento utilizado para contrarrestar las sobredosis de opioides. Otras bibliotecas, incluida la Biblioteca Pública de San Francisco, han seguido su ejemplo y han comenzado a almacenar el medicamento que salva vidas.

Dichas intervenciones indican el papel ampliado que las bibliotecas públicas desempeñan ahora en una red social deshilachada. Eric Klinenberg, un sociólogo con sede en la Universidad de Nueva York, pasó un año haciendo investigación etnográfica en las sucursales de la biblioteca de la ciudad de Nueva York para su último libro, Palacios para la gente: cómo la infraestructura social puede ayudar a combatir la desigualdad, la polarización y el declive de la vida cívica. Klinenberg tomó prestado el título de Andrew Carnegie, el industrial de la Edad Dorada convertido en filántropo que financió unas tres mil bibliotecas públicas, que “palacios para la gente”, en los Estados Unidos y en el extranjero.

En una actualización de la idea de Carnegie, Klinenberg describe las bibliotecas públicas como “infraestructura social”. Eso significa “los espacios físicos y las organizaciones que dan forma a la forma en que las personas interactúan”, escribió en un artículo de opinión de 2018 en el New York Times . “Las bibliotecas no solo brindan acceso gratuito a libros y otros materiales culturales, también ofrecen cosas como compañía para personas mayores, cuidado infantil de facto para padres ocupados, instrucción de idiomas para inmigrantes y espacios públicos acogedores para los pobres, las personas sin hogar y los jóvenes. . “

El libro de Klinenberg es solo uno de una serie de recientes homenajes de alto perfil a las bibliotecas públicas de Estados Unidos. El libro más reciente de la escritora neoyorquina Susan Orlean, llamado simplemente The Library Book, comienza con una canción de amor personal sobre el tema antes de sumergirse en la rica y problemática historia de la Biblioteca Pública de Los Ángeles y su emblemático edificio en el centro de Los Ángeles. En 2014, el El fotógrafo Robert Dawson publicó un ensayo fotográfico de un libro que documenta con amor la asombrosa variedad de las aproximadamente 17 mil bibliotecas públicas en los Estados Unidos, desde chozas de una habitación en las ciudades más pequeñas hasta sucursales en centros comerciales hasta la impresionante era de Carnegie. Y un próximo documental financiado por NEH, Free for All: Inside the Public Library, da vida a parte de la historia y las personalidades que han dado forma a esta gran fuerza para el bien público.

Todos estos proyectos confirman cómo las bibliotecas han demostrado una y otra vez, a través de décadas de rápidos cambios y predicciones de obsolescencia, que siguen siendo esenciales para la vida de los estadounidenses. En una era de eventos climáticos extremos y otros desastres, se están volviendo aún más necesarias.

La periodista Deborah Fallows y su esposo, James Fallows, viajaron por el país para informar su libro de Our Towns: A 100,000-Mile Journey into the Heart of America, en el que las bibliotecas públicas desempeñan un papel protagonista. “En Ferguson, Missouri, la biblioteca pública permaneció abierta cuando las escuelas cerraron después de los disturbios, para ofrecer a los niños un lugar seguro e incluso clases impartidas por voluntarios”, escribió Deborah Fallows en un despacho para el Atlántico en mayo de 2019. . “Después de los huracanes en Houston, algunos sitios web de la biblioteca comenzaron a funcionar de inmediato, anunciando que estaban abiertos para los negocios. Después del huracán Sandy, algunas bibliotecas en Nueva Jersey se convirtieron en lugares de refugio. Y en la sucursal Far Rockaway de la Biblioteca de Queens, que no tenía calefacción ni luz, los bibliotecarios se instalaron en el estacionamiento para continuar con la hora del cuentos para niños ”.

Más allá de los libros

Hay límites a las responsabilidades cívicas que las bibliotecas públicas pueden asumir. “No somos la policía, no somos trabajadores sociales”, dice Monique le Conge Ziesenhenne, directora del sistema de bibliotecas de la ciudad de Palo Alto en Silicon Valley y presidenta de la Asociación de bibliotecas públicas de 2018-19, una división de la Asociación Americana de Bibliotecas. “Proporcionamos un hilo importante para el bienestar y la salud de una comunidad”.

En tiempos más tranquilos, los sistemas de bibliotecas públicas ofrecen una asombrosa variedad de programación que va mucho más allá del modelo de libros y cuentos que muchos de nosotros recordamos de nuestra infancia.

Ziesenhenne cuenta una lista de algunas de las ofertas de Palo Alto: una biblioteca de préstamo de semillas, tutoriales de elaboración de la casa, un club “Knack 4 Knitting”, horas de cuentos bilingües, programas diseñados para ayudar a los inmigrantes a aprender cómo vivir en los Estados Unidos. Siguiendo la tendencia nacional, la biblioteca creó recientemente un espacio de creación con impresoras 3-D. En julio, una sucursal organizó un taller sobre cómo usar “aguas grises” desde el interior de una casa para mantener el paisaje de plantas nativas en el patio.

La lista sigue y sigue. Hay algo para casi todos en la biblioteca local, ya sea un padre que necesita apoyo de alfabetización para su hijo en edad preescolar, un inmigrante que trabaja en habilidades lingüísticas o formas burocráticas, un fanático misterioso en busca de la última novedad de un autor favorito o personas sin hogar que necesitan asistencia con servicios sociales o acceso a una computadora e Internet.

O simplemente puedes echar un vistazo a un libro, como lo han hecho generaciones de usuarios de la biblioteca antes que tú. A medida que los programas extra literarios y las ofertas digitales se han expandido, el códice no se ha desvanecido. “Todavía estamos locos ocupados con los materiales impresos básicos”, dice Ziesenhenne. “En Silicon Valley no necesariamente esperarías eso, pero es absolutamente cierto”.

Sin embargo, estar ubicado en el rico epicentro de la revolución tecnológica no significa que la biblioteca tenga fondos sin fondo. Como la mayoría de las bibliotecas, “nunca tenemos suficiente dinero para lo que queremos hacer”, dice Ziesenhenne.

La explosión de información en línea no ha dejado de lado a los bibliotecarios. Solo los hizo más esenciales en un momento en que muy pocos de nosotros sabemos cómo distinguir las noticias reales de la variedad falsa.