Las bibliotecas locales asumen su papel como agentes de inclusión y cambio

Warren, Debbie. “Rural Libraries Take on Growing Role as Agents of Inclusion and Change” NPQ, 2019

Ver completo

Las predicciones sobre la desaparición de la biblioteca pública con la llegada de Internet y los teléfonos inteligentes eran totalmente erróneas. Por el contrario, la circulación de materiales, la asistencia a programas y el promedio de horas dedicadas a las visitas han aumentado.

En las comunidades rurales, como en las ciudades, las bibliotecas proporcionan “infraestructura social vital que configura la forma en que las personas interactúan”, como lo expresó un artículo de opinión del New York Times el año pasado. Pero para hacerlo, algunas bibliotecas rurales están cambiando drásticamente cómo funcionan, qué proporcionan y cómo miden el éxito.

Aquí se muestran algunos ejemplos:

La biblioteca de Willmar, Minnesota, es el principal proveedor de diversión en esta ciudad a dos horas al oeste de Minneapolis. Alberga salas de lock-ins para adolescentes, un concurso de Iron Chef, canto de karaoke y una fiesta de baile, así como eventos externos como Bad Art Night.

Una bibliotecaria en Trinidad, Colorado (a tres horas de Denver) pasa la mayor parte de su tiempo obteniendo alimentos y servicios para la población sin hogar de la ciudad. Para ello utiliza voluntarios que proporcionan paquetes de artículos de tocador, y en una ciudad donde el McDonald’s local eclipsa todo, su Wi-Fi y sus enchufes eléctricos ayudan a las personas sin hogar a no vivir desconectados, esta biblioteca abre sus puertas temprano en las mañanas frías.

Una biblioteca en Stanley, Idaho, instaló un enrutador afuera y ofrece bancos y enchufes para que los residentes puedan conectarse cuando la biblioteca está cerrada.

Y la Biblioteca Pública de La Veta en la zona rural de Colorado está enviando un “laboratorio de computadoras emergente” con acceso público a Internet de alta velocidad y recursos de capacitación a todos los rincones del condado, en horas posteriores a la semana laboral regular.

La biblioteca en Show Low, Arizona , imparte clases alternativas para enseñar a los adolescentes “habilidades que ya no obtienen en casa o en la escuela secundaria”.

El programa de la Biblioteca Southern Adirondack Farm 2 trae productos frescos de granjas locales a tres pequeñas bibliotecas en la actualización de Nueva York, abordando problemas de acceso a alimentos e inseguridad.

La Biblioteca Pública del Condado de Dade en la zona rural de Georgia , donde los internos alojados representan el nueve por ciento de la población del condado, espera reducir la reincidencia de proporcionando a los internos la capacitación para usar una computadora, crear un currículum, navegar por Internet, arreglar un automóvil y abrir una cuenta bancaria: todas las habilidades necesarias para asegurar y mantener un trabajo posterior a la salida de la cárcel.

Claramente las bibliotecas son relevantes para sus comunidades. Funcionan mejor que Starbucks como terreno común para personas de diferentes orígenes y creencias, y ciertamente más acogedor para aquellos que no cumplen con las pruebas de color e ingresos. Más allá de los libros, proporcionan una línea de vida social para las personas mayores, niños, inmigrantes y son espacios hospitalarios para jóvenes, pobres y personas sin hogar.